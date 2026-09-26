Megfenyegették a szlovák miniszterelnököt
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Maros Zilinka szlovák főügyész egyaránt őket és családjukat fenyegető üzenetet kaptak - közölte a szlovák kormányhivatal és a főügyészség az MTI szerint. Emlékezetes, Ficót korábban életveszélyesen megsebesítette egy férfi politikai okokból.
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