Magyar Péterék négyezer milliárd forintnyi kedvezményes uniós hitelről mondtak le Ukrajna felfegyverzésének javára
Az Orbán-kormány által igényelt SAFE-keretnek csak kevesebb, mint a harmadát költi az új kabinet Magyarország védelmi képességeinek megerősítésére.
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