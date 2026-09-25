Az INSA megmérte a legnépszerűbb politikusokat – Vannak meglepetések

Forrás: INSA

Orbán Viktor esetében a pozitív értékelések aránya 35 százalék, a semlegeseké 12 százalék, a negatív véleményeké pedig 50 százalék volt. A miniszterelnök ismertsége elérte a 100 százalékot.

A vizsgálatban Bóka János 18 százalékos pozitív, 24 százalékos semleges és 33 százalékos negatív értékelést kapott, míg Rétvári Bence esetében ezek az arányok 18, 25 és 36 százalékot tettek ki. Toroczkai László megítélését 29 százalékban értékelték pozitívan, 22 százalékban semlegesen, 40 százalékban pedig negatívan. Ismertsége 95 százalékos volt.

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-szavazók körében áll az első helyen

A kutatás pártpreferencia szerinti bontásban is vizsgálta a politikusok megítélését. A Tisza Párt támogatóinak körében Magyar Péter kapta a legmagasabb pontszámot, 84,6-ot a 0–100-as skálán. A Fidesz–KDNP szavazói Orbán Viktort értékelték a legkedvezőbben, aki 90,9 pontot kapott. A Mi Hazánk támogatói körében Toroczkai László végzett az első helyen, 87,8 pontos eredménnyel.

Az INSA által közölt adatok alapján a Fidesz–KDNP-t támogatók körében Orbán Viktor pontszáma magasabb volt, mint a Tisza-szavazók körében Magyar Péteré. A pártok táborainak összehasonlítása ugyanakkor az egyes politikai közösségek belső értékeléseit mutatja, nem pedig a teljes lakosságra vonatkozó összesített népszerűségi sorrendet.

Forrás: INSA

A válaszadók többsége elégedett a kormány munkájával

A felmérés a Magyar Péter kormányának addigi munkájával kapcsolatos elégedettséget is vizsgálta. A teljes mintában a megkérdezettek 24 százaléka nagyon elégedettnek, 32 százaléka pedig inkább elégedettnek mondta magát. Az elégedettek együttes aránya így 56 százalékot tett ki.

Ezzel szemben a válaszadók 14 százaléka inkább elégedetlen, 24 százaléka pedig nagyon elégedetlen volt. Az elégedetlenek együttes aránya 38 százalékot ért el. A válaszadók 5 százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni, 1 százalék pedig nem válaszolt.