Az INSA megmérte a legnépszerűbb politikusokat – Vannak meglepetések

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Az INSA Hungary szeptemberi kutatása szerint a pártot megnevező, választásra jogosult válaszadók 58 százaléka a Tisza Pártra, 31 százaléka a Fidesz–KDNP-re, míg 10 százaléka a Mi Hazánkra szavazna. A felmérés a politikusok megítélését és a kormány munkájával kapcsolatos elégedettséget is vizsgálta.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 15:24
Forrás: FIDESZ
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Forrás: INSA

Orbán Viktor esetében a pozitív értékelések aránya 35 százalék, a semlegeseké 12 százalék, a negatív véleményeké pedig 50 százalék volt. A miniszterelnök ismertsége elérte a 100 százalékot.

A vizsgálatban Bóka János 18 százalékos pozitív, 24 százalékos semleges és 33 százalékos negatív értékelést kapott, míg Rétvári Bence esetében ezek az arányok 18, 25 és 36 százalékot tettek ki. Toroczkai László megítélését 29 százalékban értékelték pozitívan, 22 százalékban semlegesen, 40 százalékban pedig negatívan. Ismertsége 95 százalékos volt.

 

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-szavazók körében áll az első helyen

A kutatás pártpreferencia szerinti bontásban is vizsgálta a politikusok megítélését. A Tisza Párt támogatóinak körében Magyar Péter kapta a legmagasabb pontszámot, 84,6-ot a 0–100-as skálán. A Fidesz–KDNP szavazói Orbán Viktort értékelték a legkedvezőbben, aki 90,9 pontot kapott. A Mi Hazánk támogatói körében Toroczkai László végzett az első helyen, 87,8 pontos eredménnyel.

Az INSA által közölt adatok alapján a Fidesz–KDNP-t támogatók körében Orbán Viktor pontszáma magasabb volt, mint a Tisza-szavazók körében Magyar Péteré. A pártok táborainak összehasonlítása ugyanakkor az egyes politikai közösségek belső értékeléseit mutatja, nem pedig a teljes lakosságra vonatkozó összesített népszerűségi sorrendet.

Forrás: INSA

A válaszadók többsége elégedett a kormány munkájával

A felmérés a Magyar Péter kormányának addigi munkájával kapcsolatos elégedettséget is vizsgálta. A teljes mintában a megkérdezettek 24 százaléka nagyon elégedettnek, 32 százaléka pedig inkább elégedettnek mondta magát. Az elégedettek együttes aránya így 56 százalékot tett ki.

Ezzel szemben a válaszadók 14 százaléka inkább elégedetlen, 24 százaléka pedig nagyon elégedetlen volt. Az elégedetlenek együttes aránya 38 százalékot ért el. A válaszadók 5 százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni, 1 százalék pedig nem válaszolt.

A pártpreferencia szerinti bontás jelentős különbségeket mutatott. A Tisza Párt támogatói között 94 százalék volt elégedett a kormány munkájával, míg 4 százalék elégedetlennek mondta magát. A Fidesz–KDNP szavazóinak körében 11 százalék elégedett, 83 százalék elégedetlen volt. A Mi Hazánk támogatóinál az elégedettek aránya 18, az elégedetleneké 79 százalékot tett ki.

Az INSA Hungary első magyarországi kutatása a pártpreferenciák mellett a politikusok ismertségét és megítélését, valamint a kormány munkájával kapcsolatos társadalmi elégedettséget is vizsgálta. Az adatfelvétel online kérdőívvel történt, a kutatás közölt hibahatára pedig ±3,16 százalékpont.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Fidesz)

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