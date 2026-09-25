Fiatal magyar sporttehetséget fogadott XIV. Leó pápa
Büszkeség és bíztatás lehet a 16 esztendős Sávolt Karolina számára, hogy ezen a héten XIV. Leó pápa elé járulhatott. Sávolt Karolina, élve a kivételes lehetőséggel, ami kevés hozzá hasonló korú fiatalnak adatik meg, bemutatkozhatott a Szentatyának és dióhéjba foglalva beszámolhatott eddigi pályafutásáról, sikereiről és a legnagyobb céljairól.
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