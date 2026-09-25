Utazz több tízezer kilométert négy értelmetlen meccsért

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Egyiptomban megkezdődött az IHF által tető alá hozott férfikézilabda klubvilágbajnokság, amelyen idén tíz csapat vesz részt. Kettő olyan, amelynek eleve semmi esélye nem volt semmire, mégis ott vannak ezen a tornán. Ráadásul ez a két csapat összesen sok tízezer kilométert töltött a levegőben – szinte teljesen feleslegesen. Az IHF ettől nem ideges, szerintük minden rendben van a férfikézilabda klubvébével. Is.

Lantos Gábor
2026. 09. 25. 11:04
A piros mezes Veszprém könnyen lépett át ausztrál ellenfelén Fotó: Jozo Cabraja / kolektiff Forrás: kolektiff images
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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