Utazz több tízezer kilométert négy értelmetlen meccsért
Egyiptomban megkezdődött az IHF által tető alá hozott férfikézilabda klubvilágbajnokság, amelyen idén tíz csapat vesz részt. Kettő olyan, amelynek eleve semmi esélye nem volt semmire, mégis ott vannak ezen a tornán. Ráadásul ez a két csapat összesen sok tízezer kilométert töltött a levegőben – szinte teljesen feleslegesen. Az IHF ettől nem ideges, szerintük minden rendben van a férfikézilabda klubvébével. Is.
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