Egymillió hívő várja a pápát Franciaországban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Emmanuel Macron francia elnök fogadja XIV. Leót, de nem megy el a pápa miséire.

Forrás: MTI2026. 09. 25. 8:52
XIV Leó pápa Pope Leo XIV boards his plane heading to Paris at Rome's Fiumicino airport on September 25, 2026. Pope Leo XIV flies to France Friday for the Vatican's first state visit to the European nation in 18 years, with artificial intelligence and yo
Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: AFP
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2019-es tűzvész után helyreállított párizsi Notre-Dame katedrális 2024. végi újranyitására szóló meghívást visszautasította, ami értetlenséget váltott ki Franciaországban.

Franciaország az elmúlt 40-50 évben laboratóriumává vált annak, ami a katolicizmussal történik a nyugati és általában az európai demokráciákban

mondta François Mabille, a Vallások Geopolitikai Megfigyelőközpont igazgatója az AFP hírügynökségnek. — A megörökölt katolicizmusból a felvett katolicizmusba való átmenet kétségtelenül érdekli a pápát —tette hozzá.

Vannak helyi gyökerei 

A 71 éves amerikai pápa tiszteletére —aki franciaországi gyökerekkel is rendelkezik, miután apai nagyanyja a normandiai Le Havre-ban született és 21 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba — az ország templomaiban pénteken hét percen át zúgnak a harangok. A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, többek között vecsernyét vezet a Notre-Dame-székesegyházban, este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben, a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezren regisztráltak.

Onlookers watch the preparations for Mass on the Place de la Concorde in Paris, France, on 24 September 2026. Preparations are underway on the Place de la Concorde for a massive celebration led by Pope Leo XIV in Paris. Des curieux regardent les preparatifs de la messe sur la place de la Concorde a Paris en France le 24 septembre 2026. Preparatifs sur la place de la Concorde pour une celebration geante du Pape Leon XIV a Paris. (Photo by Eric Broncard / Hans Lucas via AFP)
Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concorde téren, amelyre több mint 600 ezren regisztráltak, vasárnap pedig Lourdes-ban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak.

A lourdes-i állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött hét áldozattal találkozik. Az esemény már most kiemelt figyelmet kap, a meg nem hívott csoportok kritikái mellett.

A franciaországi egyházi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság 2021 októberében közzétett jelentése szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú vált az egyházhoz köthető személyek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Franciaországban.

Május végén a Lourdes-tól mintegy 15 kilométerre található bétharrami katolikus iskola egykori diákjainak érdekképviseleti csoportja arra kérte a pápát, hogy franciaországi látogatása során fogadja őket.

A katolikus hívek egy csoportjának az a nagy elvárása, hogy a pápa bátorítsa az egyházat a megkezdett reform- és megtisztulási munka folytatására

mondta az AFP-nek Martin Dumont, a Vallástudományi Kutatóintézet főtitkára.

Boldoggá avatják Schumant 

Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn az ország keleti részén, Moselle megyében ér véget. Itt nyugszik Robert Schuman, az európai integráció egyik alapító atyja, akinek boldoggá avatási eljárását az egyház már megindította.

A program szerint XIV. Leó pápa a metzi kongresszusi központban beszédet mond Európáról, majd a város székesegyházában szentmisét mutat be, ahova 40 ezer ember jelezte részvételét. A francia elnök nem vesz részt egyik misén sem, felesége, Brigitte Macron és Sébastien Lecornu miniszterelnök képviseli majd Párizsban.

Borítókép: XIV. Leó pápa a Párizsba indulása előtt (Fotó: Isabella BONOTTO / AFP) 

XIV. Leó pápaVatikánFranciaországpápaságEmmanuel MacronSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboksz

Kondor Katalin: Ilyen a boksz?

Kondor Katalin avatarja

Elrepült a homokzsák, s nem először vág bennünket állon, no meg vélhetően nem utoljára.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.