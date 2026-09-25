Egymillió hívő várja a pápát Franciaországban

Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concorde téren, amelyre több mint 600 ezren regisztráltak, vasárnap pedig Lourdes-ban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak.

A lourdes-i állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött hét áldozattal találkozik. Az esemény már most kiemelt figyelmet kap, a meg nem hívott csoportok kritikái mellett.

A franciaországi egyházi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság 2021 októberében közzétett jelentése szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú vált az egyházhoz köthető személyek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Franciaországban.

Május végén a Lourdes-tól mintegy 15 kilométerre található bétharrami katolikus iskola egykori diákjainak érdekképviseleti csoportja arra kérte a pápát, hogy franciaországi látogatása során fogadja őket.

A katolikus hívek egy csoportjának az a nagy elvárása, hogy a pápa bátorítsa az egyházat a megkezdett reform- és megtisztulási munka folytatására

— mondta az AFP-nek Martin Dumont, a Vallástudományi Kutatóintézet főtitkára.

Boldoggá avatják Schumant

Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn az ország keleti részén, Moselle megyében ér véget. Itt nyugszik Robert Schuman, az európai integráció egyik alapító atyja, akinek boldoggá avatási eljárását az egyház már megindította.

A program szerint XIV. Leó pápa a metzi kongresszusi központban beszédet mond Európáról, majd a város székesegyházában szentmisét mutat be, ahova 40 ezer ember jelezte részvételét. A francia elnök nem vesz részt egyik misén sem, felesége, Brigitte Macron és Sébastien Lecornu miniszterelnök képviseli majd Párizsban.

Borítókép: XIV. Leó pápa a Párizsba indulása előtt (Fotó: Isabella BONOTTO / AFP)