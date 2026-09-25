Egymillió hívő várja a pápát Franciaországban

A 2019-es tűzvész után helyreállított párizsi Notre-Dame katedrális 2024. végi újranyitására szóló meghívást visszautasította, ami értetlenséget váltott ki Franciaországban.
Franciaország az elmúlt 40-50 évben laboratóriumává vált annak, ami a katolicizmussal történik a nyugati és általában az európai demokráciákban
— mondta François Mabille, a Vallások Geopolitikai Megfigyelőközpont igazgatója az AFP hírügynökségnek. — A megörökölt katolicizmusból a felvett katolicizmusba való átmenet kétségtelenül érdekli a pápát —tette hozzá.
Vannak helyi gyökerei
A 71 éves amerikai pápa tiszteletére —aki franciaországi gyökerekkel is rendelkezik, miután apai nagyanyja a normandiai Le Havre-ban született és 21 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba — az ország templomaiban pénteken hét percen át zúgnak a harangok. A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, többek között vecsernyét vezet a Notre-Dame-székesegyházban, este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben, a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezren regisztráltak.