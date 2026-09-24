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Itt a fordulat Washingtonból? Donald Trump beárazta Tajvant, Hszi Csin-ping pedig elengedheti Irán kezét

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Mialatt a világ vezetői a New York-i ENSZ-közgyűlés színpadán vitáznak, a globális politika valódi súlypontja Washingtonba helyeződött át, ahol Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő megkezdte történelmi jelentőségű kétoldalú tárgyalásait a Fehér Házban. A hivatalos elnöki nyilatkozatok, a kiszivárgott delegációs információk és a már bejelentett gazdasági részletek alapján körvonalazódik, hogy a két szuperhatalmi vezető nemcsak a feszültségek ideiglenes elsimítására törekszik, hanem konkrét alkuk mentén rajzolja újra a világ gazdasági és technológiai térképét.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 24. 18:00
Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója meghatározza a következő éveket
Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója meghatározza a következő éveket Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
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Trump külön kiemelte a két ország által idén létrehozott új Kereskedelmi Tanácsot, amelyet hihetetlenül sikeres mechanizmusnak nevezett a nem szenzitív áruk cseréjének lebonyolításában. Az amerikai elnök büszkén jelentette be, hogy a tárgyalócsapataiknak köszönhetően sikerült egyensúlyba hozni a kereskedelmi kapcsolatokat, amelynek részeként az amerikai farmerek és állattenyésztők új, közvetlen piaci hozzáférést kaptak Kínában.

A zárt ajtók mögött ugyanakkor komoly vita zajlik az időzítésről: míg Peking egy tartósabb, hosszú távú vámfegyverszünetet akart kicsikarni, Washington mindössze hat hónappal kívánta meghosszabbítani a moratóriumot, hogy ezzel is szorosabb kontroll alatt tartsa a kínai felet a későbbi egyezkedések során.

Geopolitikai vörös vonalak: Tajvan és az iráni konfliktus

Bár a nyilvános nyilatkozatok a barátságos és tiszteletteljes hangnemre épültek, a zárt ajtók mögötti megbeszéléseken a legkeményebb geopolitikai kérdések is terítékre kerültek. A kínai delegáció és a washingtoni nagykövetség már a találkozó kezdetén egyértelművé tette, hogy Kína szuverenitása, nemzetbiztonsága és fejlesztési jogai olyan vörös vonalak, amelyeket Washington nem léphet át.

  1. Tajvan kérdése: Trump a megbeszélések során hű maradt a korábban hangoztatott pragmatikus, üzleti alapú külpolitikájához. Az amerikai elnök megerősítette, hogy nem támogatja Tajvan formális függetlenedési törekvéseit, és megjegyezte azt is, hogy az USA-nak 9500 mérföldet kellene utaznia, ha meg akarná vívni ezt a háborút. Tajpej felé ezzel párhuzamosan egyértelmű jelzést küldött: ne számítsanak korlátlan és automatikus amerikai katonai támogatásra, ha provokálják Pekinget.
  2. Az iráni háború: Kína – amely Irán egyik legfontosabb gazdasági partnere – magas szintű biztosítékokat adott a Fehér Háznak. Peking hivatalosan is garantálta, hogy a konfliktus eszkalációja ellenére nem fog fegyvereket, különösen fejlett föld-levegő védelmi rakétarendszereket szállítani az iráni hadseregnek. Az amerikai védelmi vezetés ezt a vállalást közvetlenül Trump és Hszi Csin-ping erős, közvetlen személyes kapcsolatának tulajdonítja, amely nélkül a megállapodás elképzelhetetlen lett volna.

Hszi Csin-ping egyébként azt is megjegyezte, hogy csak és kizárólag azért látogatott el az Egyesült Államolba, mert Donald Trump az elnök. Ha még Joe Biden lenne, akkor biztosan nem utazott volna el.

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping hold a bilateral meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on September 24, 2026. President Xi is on a State visit to the United States from September 23 to 25. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kaviár, ritkaföldfémek és a tech-milliárdosok vacsorája

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a csúcstalálkozó tartalmi kérdései mellett a szimbolizmus is elképesztő méreteket öltött. Trump ritka, az elmúlt 11 évben nem látott protokolláris gesztusként személyesen ment ki a repülőtérre, a vörös szőnyeg mellé, hogy üdvözölje a landoló kínai elnököt, amit az elemzők a két vezető közötti egyenrangúság elismeréseként értékelnek.

A látogatás egy grandiózus állami vacsorával folytatódik a Fehér Házban, amely a diplomácián túl egyfajta üzleti fórumként is szolgál. Amerikai kormányzati tisztviselők megerősítették, hogy a Trump által adott díszvacsorán az amerikai technológiai elit legfontosabb személyei is helyet kapnak az asztalnál: jelen lesz Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) és Jensen Huang (Nvidia) is. Az illusztris vendéglista nem véletlenszerű: ezek a vállalatok közvetlenül függenek a Kína által dominált ritkaföldfémek és kritikus fontosságú nyersanyagok globális ellátási láncaitól, a vacsora így közvetlen lehetőséget biztosít az amerikai tech-óriásoknak, hogy a legmagasabb szinten lobbizzanak a beszállítói útvonalaik biztonságáért.

Donald TrumpKínaEgyesült Államokmesterséges intelligenciaHszi Csin-ping

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