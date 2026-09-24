A kettős mérce felvetését visszautasították. „Nem azt nézzük, hogy ki mond valamit, hanem azt, hogy mit mond” – fogalmaztak, hozzátéve: ha Magyar Péter későbbi kommunikációja szerintük átlépi a rendőri állományt, annak jogait vagy biztonságát érintő határt, vele szemben is kritikát fogalmaznak meg. A KRSZ válaszát azzal zárta: a rendvédelemben dolgozók sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter „játszóterén” nem kívánnak politikai eszközzé válni.
Magukat fenyegetve érző rendőrök megkereséseivel indokolja Orbán-bírálatát a KRSZ
Nem tervez külön állásfoglalást Magyar Péter korábbi, rendőrségi vezetők leváltását kilátásba helyező kijelentéseiről a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), amely nemrég még „egy fogatlan oroszlán agóniájaként” jellemezte Orbán Viktor megszólalását. Lapunk azért fordult a szervezethez, hogy megtudjuk, mi indokolja az eltérő reakciót. A KRSZ szerint nincs szó kettős mércéről: lényeges különbséget látnak a politikai döntésekért felelős vezetők leváltásának és a végrehajtói állomány felelősségre vonásának kilátásba helyezése között.
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