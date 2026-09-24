Magukat fenyegetve érző rendőrök megkereséseivel indokolja Orbán-bírálatát a KRSZ

A kettős mérce felvetését visszautasították. „Nem azt nézzük, hogy ki mond valamit, hanem azt, hogy mit mond” – fogalmaztak, hozzátéve: ha Magyar Péter későbbi kommunikációja szerintük átlépi a rendőri állományt, annak jogait vagy biztonságát érintő határt, vele szemben is kritikát fogalmaznak meg. A KRSZ válaszát azzal zárta: a rendvédelemben dolgozók sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter „játszóterén” nem kívánnak politikai eszközzé válni.