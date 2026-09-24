Kirobbant a botrány az ENSZ-ben: Vucsics lenácizta a horvátokat, Milei pedig parazitáknak nevezte az ENSZ bürokratáit

Az igazi nemzetközi feszültséget azonban az okozta, amikor a brit–argentin területi vitára terelte a szót. Élesen bírálta az ENSZ tehetetlenségét a Falkland-szigetek kapcsán, és nyíltan megfenyegette Londont, kijelentve, hogy a szervezet asszisztálása mellett zajló brit olajfúrások miatt Argentína kész a saját kezébe venni az irányítást. Ezzel párhuzamosan azzal vádolta meg a tagállamokat, hogy miközben Izraelt szisztematikusan démonizálják, véreskezű diktatúráknak biztosítanak helyet és szavazati jogot az emberi jogi bizottságokban. Milei a beszédében egyértelművé tette, hogy országa szakít a semlegességgel, és a szabadság új globális élharcosa lesz.