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Kirobbant a botrány az ENSZ-ben: Vucsics lenácizta a horvátokat, Milei pedig parazitáknak nevezte az ENSZ bürokratáit

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Óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Alekszandar Vucsics szerb államfő beszéde az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán, miután a szónoki emelvényről nyíltan azzal vádolta meg Horvátországot, hogy büszke a náci múltjára. Vucsics szerint a világ vezetői kettős mércét alkalmaznak, és maguk semmisítették meg a globális biztonság alapjait. De a jelek szerint Javier Milei sem finomkodni ment az ENSZ-be, és gyakorlatilag porig rombolta a nemzetközi diplomácia megszokott kereteit.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 24. 9:29
Fotó: LEONARDO MUNOZ Forrás: AFP
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Az igazi nemzetközi feszültséget azonban az okozta, amikor a brit–argentin területi vitára terelte a szót. Élesen bírálta az ENSZ tehetetlenségét a Falkland-szigetek kapcsán, és nyíltan megfenyegette Londont, kijelentve, hogy a szervezet asszisztálása mellett zajló brit olajfúrások miatt Argentína kész a saját kezébe venni az irányítást. Ezzel párhuzamosan azzal vádolta meg a tagállamokat, hogy miközben Izraelt szisztematikusan démonizálják, véreskezű diktatúráknak biztosítanak helyet és szavazati jogot az emberi jogi bizottságokban. Milei a beszédében egyértelművé tette, hogy országa szakít a semlegességgel, és a szabadság új globális élharcosa lesz.

ENSZJavier MileiAlekszandar Vucsics

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