Belső hatalmi harc a Tiszánál? Ruff Bálint köre is szerepet játszhatott a legfőbbügyész-jelölt megpuccsolásában

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Belső hatalmi harc bontakozhatott ki a Tisza-frakcióban is: értesüléseink szerint a Ruff Bálinthoz köthető politikai kör vétózta meg Szathmáry István legfőbb ügyésszé választását. Mint korábban megírtuk, a kormányon belül három érdekcsoport alakult ki, Magyar Péter és Radnai Márk neve fémjelzi az egyiket, Ruff Bálint a másikat, a harmadikhoz pedig a multinacionális vállalatoktól érkezettek tartoznak.

Gábor Márton
2026. 09. 24. 5:45
Fotó: Polyák Attila
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A vita egyik legérzékenyebb pontja az volt, amikor szóba került, hogy milyen következményekkel járna a Tisza számára egy Fideszhez közelinek tartott jelölt támogatása. Információink szerint a tanácskozáson felmerült: 

egy ilyen döntés a frakciót a médiában is nehéz helyzetbe hozná, különösen akkor, ha a nyilvánosságban úgy értelmeznék, hogy a Tisza olyan személy mellett állt ki, aki korábban a kormánypárti oldalhoz közel állhatott.

A mostani ügy ugyanakkor túlmutat a legfőbb ügyész személyén. A frakcióülésen kialakult konfliktus ugyanis azt is megmutathatja, hogy a Tisza-frakción belül mostanra világnézeti okokból több törésvonal is kialakulhatott, amelyek mentén belső csoportok jöttek létre. Ennek részeként több tucat képviselőt tudhatnak magukénak a Magyar Péterhez, illetve a Ruff Bálinthoz is szorosan kötődő csoportok. Ugyanakkor szintén saját erőteret alakított ki maga körül az elmúlt időszakban Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője. 

Az ukránok ügyvédjének sem tetszett Szathmáry jelölése

Az előző legfőbb ügyész – Nagy Gábor Bálint – júliusban mondott le, augusztus 25-i hatállyal. Érdekesség, hogy Horváth Lóránt, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, aki az utóbbi időszakban az ukrán aranykonvojt is védő ügyvédként vált ismertté, a Sándor-palota közleményét kommentálva teljesen kiakadt, és több bejegyzést is szentelt a kérdésnek.

Ezért bukhatott el a Médiatanács jelölése is

A Médiatanács tagjainak jelölésével kapcsolatos egyeztetéseket információink szerint a Ruff Bálinthoz köthető kör vezényelte le. Egyik forrásunk állítása szerint a jelölések utolsó pillanatban történő megpuccsolása válaszlépésként értelmezhető a legfőbb ügyész megválasztásának megakadályozására. Magyar Péter ugyanis közvetlenül a szavazás előtt arra utasította a Tisza-frakció tagjait, hogy ne támogassák a Médiatanács fideszes tagjainak jelölését. A lépés tovább mélyíthette a párton belüli konfliktust, és újabb jele lehetett a frakción belül kialakult érdek- és hatalmi ellentéteknek.

Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

tisza pártruff bálintszathmáry zoltánfideszMagyar Péter

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