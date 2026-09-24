A korábbi Guinness-rekorder első magyarként vág neki a világbajnokságnak

Volt segítsége is a magyar biliárdosnak

Kővári Bence az elmúlt hónapokban a nyíregyházi Fun City Bowling Bárban tökéletesítette a trükköket, a vb hivatalos figuráit. Eközben a neki kiemelt fontosságú alvásidőzítésre és bioritmus-beállításra is koncentrált, így alkoholt és koffeint sem fogyasztott a közelmúltban, és időnként negyvenórás böjttel is nyugtatta az idegrendszerét. A monotonitástűrés, az állóképesség és a koncentráció egyaránt az erényei közé tartozik, a kreativitásának hála pedig akár minden alkalommal képes új szituációt megismerni. Egyedül így sem lenne elég ahhoz, hogy ott legyen a világbajnokságon.

– A családom mellett Nyíregyházáról Poncsák Béla és felesége, Poncsákné Takács Ildikó is támogat engem, ők fizették ki a profi licencem és a nevezésem díját is. Hálás vagyok még Péter László klubtulajdonosnak, Ágoston Lóránt gasztroenterológusnak és Móré Csaba pszichiáternek is, akik szintén sokat segítettek a felkészülésem során – magyarázta a külföldi szponzorokkal is rendelkező biliárdos, aki nem ritkán záróráig készül a helyi klubban. –

A vb előtti hetekben a gyakorlás még inkább előtérbe került a munkával szemben, és az elmúlt időszakban már csak naponta két lökéstípust gyakorlok, hogy ne kavarodjak bele teljesen

– mondta.

Erre szükség is van. A művészi világbajnokság standard versenyszámában ugyanis nyolc különböző kategóriában összesen 120 lökésfajtából kell mindenkinek kiválasztania negyvenet – mind a nyolc játéknemből ötöt-ötöt –, amelyeket aztán a játékosok igyekeznek kivitelezni. Aki a háromfős csoportból továbbjut a nyolcaddöntőbe, annak ott már az ellenfele választja ki a lökéstípust, vagyis nem elég azzal a negyvennel tisztában lenni, amit a biliárdos begyakorolt. A trükkök különböző pontszámúak, és akinek a végén több összpontja van, az a párharcgyőztes.

Október elején lehet szurkolni a magyar biliárdosnak. Fotó: Szarka Lajos

Kővári Bence Philadelphiában való szereplése már önmagában egyedi lesz. Október elején a riválisoknak is megmutathatja, hogy helye van a világelitben.