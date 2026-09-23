Viszket a tenyere a Veszprém klasszisának, aki még egy percet sem játszhatott

Szeretne ott lenni a januári világbajnokságon is. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Ott lenne Dánia vb-keretében

Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány is folyamatosan érdeklődik Lukas Jörgensen felépülésének alakulásáról, és a beálló bízik abban, hogy ez azért is van, mert ha jól alakulnak az év utolsó hónapjai, akkor ott lehet a januári világbajnokságon a dán keretben. – Mindenképpen szeretném megkapni az esélyt arra, hogy időben készen álljak. Ez a határozott célom, mindig ezt mondogatom magamnak.

Nagyon bízom benne, hogy fizikailag képes lennék lejátszani egy világbajnokságot, aztán meglátjuk, hogy teljesítményben is sikerül-e beverekednem magam a csapatba

– mondta.

Dánia a januári, németországi vb-n az Egyesült Államokkal, Angolával és Szlovéniával játszik a kieli csoportjában. A magyar bajnok Veszprém a következő napokban az egyiptomi klubvilágbajnokságon szerepel: csütörtökön az ausztrál Sydney University lesz az ellenfele, majd ottani siker esetén pénteken a házigazda al-Ahli, vasárnap a német Füchse Berlin, kedden pedig a kuvaiti Burgan következik a csoportkörben.