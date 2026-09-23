Rendkívüli

Lecsapott az NNI, kivonultak a nyomozók az Alapjogokért Központba

Viszket a tenyere a Veszprém klasszisának, aki még egy percet sem játszhatott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Januárban szenvedett súlyos sérülést a dán beálló, aki várhatóan november közepén léphet újra pályára tétmérkőzésen. A nyáron a Veszprém kézilabdacsapatához igazolt Lukas Jörgensen jól érzi magát Magyarországon és optimista: hisz benne, hogy ott lehet a jövő évi világbajnokságon a dán válogatott keretében.

Wiszt Péter
2026. 09. 23. 14:26
Lukas Jörgensen jól érzi magát Veszprémben, két hónapon belül akár be is mutatkozhat a csapatban Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Szeretne ott lenni a januári világbajnokságon is
Szeretne ott lenni a januári világbajnokságon is. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Ott lenne Dánia vb-keretében

Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány is folyamatosan érdeklődik Lukas Jörgensen felépülésének alakulásáról, és a beálló bízik abban, hogy ez azért is van, mert ha jól alakulnak az év utolsó hónapjai, akkor ott lehet a januári világbajnokságon a dán keretben. – Mindenképpen szeretném megkapni az esélyt arra, hogy időben készen álljak. Ez a határozott célom, mindig ezt mondogatom magamnak. 

Nagyon bízom benne, hogy fizikailag képes lennék lejátszani egy világbajnokságot, aztán meglátjuk, hogy teljesítményben is sikerül-e beverekednem magam a csapatba

– mondta.

Dánia a januári, németországi vb-n az Egyesült Államokkal, Angolával és Szlovéniával játszik a kieli csoportjában. A magyar bajnok Veszprém a következő napokban az egyiptomi klubvilágbajnokságon szerepel: csütörtökön az ausztrál Sydney University lesz az ellenfele, majd ottani siker esetén pénteken a házigazda al-Ahli, vasárnap a német Füchse Berlin, kedden pedig a kuvaiti Burgan következik a csoportkörben.

 

kézilabdaVeszprémdán férfi kézilabda-válogatottONE Veszprémdán kézilabda

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekberlin

Száz év sem kellett...

Bayer Zsolt avatarja

Berlinben a kommunista utódok, a Linke győzött.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu