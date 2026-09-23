Mégsem lesz színházvezetői fórum – sem a főváros, sem a szakmai szervezetek nem vállalták a részvételt

A részvétel kérdése azonban nemcsak a pályázók között okozott vitát.

A szervezők szeptember 23-i közlése szerint a főváros nem tudott kit delegálni a fórumra, Nagy Ervin kulturális államtitkár és helyettese, Sipos Imre pedig jelezte, hogy személyesen nem vesz részt a rendezvényen. A Színházi Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Színházi Társaság és a Független Előadó-művészeti Szövetség szintén nem vállalta, hogy képviselőt küld a fórumra.

A rendezvényt így nem tartják meg. A Partizán közleménye szerint a fórum nem döntéshozatali esemény lett volna, az igazgatói posztokról nem itt született volna döntés. A szervezők szerint ugyanakkor a nyilvános szakmai párbeszédet, a szakmai önrendelkezést és a vitakultúrát erősítette volna. Mint írják, a történtek azt is megmutatták, hogyan viszonyulnak az érintettek a nyilvánossághoz és a közfinanszírozott színházak vezetői felelősségéhez. Mint fogalmaztak: „a színház a nyilvánosság művészete” – a szervezők szerint pedig ennek megfelelően a nyilvánossághoz és a demokráciához való viszony is színre került.