Mindez a WLTP norma szerint 259 kilométeres hatótávra elég, és ideális esetben fél óra alatt le lehet tudni a 15-ről 80 százalékra feltöltést. Hasznosnak ígérkezik az ingázós és nagyvárosi használatnál az egypedálos vezetési mód, míg a manőverezést a 9,9 méteres fordulókör és a parkolóasszisztens könnyíti meg. Összességében többet tud a legkisebb Nissan, mint a hasonló alapokra épülő Dacia Spring, miközben a Twingótól elsősorban a formavilága különbözteti meg – hogy árban lesz-e eltérés köztük, még a jövő zenéje, de 20 ezer euró alatti belépőt vár a szaksajtó.
Elérhető árú városi autóval folytatódik a Nissan európai offenzívája
Kisméretű, takarékos és tele van jópofa ötletekkel a Pixo. De vajon többet tud-e Renault-féle testvérénél?
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