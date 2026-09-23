Elérhető árú városi autóval folytatódik a Nissan európai offenzívája

Fotó: Nissan

Mindez a WLTP norma szerint 259 kilométeres hatótávra elég, és ideális esetben fél óra alatt le lehet tudni a 15-ről 80 százalékra feltöltést. Hasznosnak ígérkezik az ingázós és nagyvárosi használatnál az egypedálos vezetési mód, míg a manőverezést a 9,9 méteres fordulókör és a parkolóasszisztens könnyíti meg. Összességében többet tud a legkisebb Nissan, mint a hasonló alapokra épülő Dacia Spring, miközben a Twingótól elsősorban a formavilága különbözteti meg – hogy árban lesz-e eltérés köztük, még a jövő zenéje, de 20 ezer euró alatti belépőt vár a szaksajtó.