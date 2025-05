Díjnyertes francia technikával tért vissza az elfeledett japán kisautó

A 2,54 méteres tengelytáv megegyezik a Renault 5-ösével, akárcsak a 326/1106 literes csomagtartó

Fotó: Nissan

Két éve vezette ki a Nissan a Renault Clio-alapokra épített ötödik generációs Micrát a piacról, de az utód bemutatásával egészen mostanáig várnia kellett, hogy az ne érkezzen meg előbb, mint az a modell, amelyre épül, a Renault 5 E-Tech Electric. Végül tavaly debütált a francia retró kisautó, és azóta már jött, látott, és győzött; legalábbis a formájáért és a könnyed, agilis vezethetőségéért mindenki lelkesedik, és az eladásai sem alakulnak rosszul. 2025-ben az év autójának is megválasztották az európai újságírók, pedig egy évvel korábban is egy Renault, a szintén elektromos Scénic E-Tech Electric nyert.

Rövidebb 4 méternél és keskenyebb 1,8 méternél, vagyis egy mai átlagos kisautónál valamivel kisebb a Micra

Fotó: Sebastien Mauroy/Nissan

Lassan teljes modellcsaláddá fejlődik az új 5-ös, mivel már kapható a sportos változata is Alpine A290 néven, és az új Renault 4 szabadidő-autó sem más, mint a nyújtott és emelt változata ugyanazon a CMF-BEV platformon. Most pedig már az új Nissan Micráról is lehullt a lepel, ami a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetségen belüli kapcsolati hálónak köszönhetően szintén egy átöltöztetett Renault 5 lett. A Micra hatodik generációja

az egyike lesz annak a négy új villanyautónak – az új Leaf, az új Juke és egy Micránál kisebb városi mini mellett – amit a Nissan 2027 végéig piacra dob Európában.

A japán autógyártó ragaszkodott a jól bejáratott típusnévhez, mivel 1983 óta hatmillió példányt adott el a Micra első öt generációjából Európában.

Nem retró

A fényszórótól a hátsó ajtóig egy bemélyedés-csík fut végig a karosszérián, ami a Nissan szerint olyan, mint amikor az új fagylalton végighúzzák a kiszedőkanalat

Fotó: Nissan

Műszakilag a hatodik generáció szinte teljesen egyezik az R5-össel, még ugyanazon a gyártósoron is készülnek a franciaországi Douaiban. Ami viszont jelentős különbség, az a dizájn. A Micráét a Nissan londoni formatervező stúdiójában (NDE) alkották meg, elsősorban az európai ízlést figyelembe véve. Bár itt-ott vannak utalások az egyik legsikeresebb Micra-nemzedékre, a 2002 és 2010 között gyártott K12-esre (elsősorban a kerek lámpák formájában), a Renault-éval ellentétben ez nem egy retró forma. A két kocsi rokonsága a hasonló, zömök arányok mellett leginkább a vaskos C-oszlopok formáján, és a kiszélesített sárvédőkben megbújó nagy, 18 colos kerekekben érhető tetten. Egyébként a futómű hátul is teljesen független, ami a Minit leszámítva egyedülálló a kiskategóriában, a hangolás teljesen megegyezik a Renault-éval, ami jó hír.

Az Alfa Mito és az új Lancia Ypsilion is beugorhat a far láttán

Fotó: Nissan

A lámpák mellett még számos olyan dizájnelemet megtartott a Micra, amelyeket a 2023-ban bemutatott Nissan 20-23 tanulmányautón már láthattunk. A Nissan globális formatervezési vezetője, Alfonso Albaisa szerint a londoni stúdióban már egy ideje dolgoztak egy kereklámpás kisautó-koncepción, amikor a Renault-val megszületett a megállapodás. „Mi eredetileg valami sokkal cukibbat akartunk, kerek, kölyökkutyás fényszórókkal, a Renault autója ehhez képest egy buldog” – nyilatkozta Albaisa az Autocarnak. „Azt szeretem a Micrában, hogy van benne néhány aranyos dolog, de például a karosszéria szélessége, a vállak és a kerekek hatalmasak. Még a motorházteteje is nagy és magas, a Renault-é más szögben áll, mert az eredeti 5-ösnek lejtősebb volt. Az eredeti Micra-tervünk nem volt ennyire ék alakú, a mérnökeink hatalmas munkát végeztek, mert az autó elejét átdolgozni a legnehezebb feladat, de szükség volt rá az összes biztonsági berendezés elhelyezése miatt” – tette hozzá.

Mit tud a technika?

A belső tér lényegében megegyezik az 5-ösével, ugyanazokkal a 10,25 colos képernyőkkel, kapcsolókkal és anyagokkal

Fotó: Sebastien Mauroy/Nissan

Az új, tisztán elektromos Micra 40 kWh és 52 kWh kapacitású, 400 voltos lítium-ion akkumulátorral lesz kapható, 8 év/160 ezer km garancia és hőszivattyú mindkettőhöz jár, akku-előkondicionálás (gyorstöltéshez) azonban csak a nagyobbhoz.

124 kilóval könnyebb a kis akkus alapverzió a nagy akkusnál,

de még az utóbbi is befér – vezető nélkül – 1,45 tonna alá, ami az elektromos autók körében jónak számít. Kizárólag 120 lóerős villanymotorral lehet párosítani a 40 kWh-s akkut, a Renault 5-öshöz hamarosan érkező 95 lóerős alapmotort a Nissan sajnos nem kapja meg, pedig ezzel olcsóbb lehetne.

Háromféle belső hangulat és 48-féle hangulatvilágítás-szín közül lehet választani

Fotó: Nissan

A Micra nagy akkus csúcsváltozata 150 lóerős, 245 Nm a nyomatéka, 8 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/h-ra, 150 km/h a végsebessége, és egy töltéssel 408 km-t tud megtenni (WLTP, vegyes ciklus). Végsebességben nem marad el tőle a 120 lovas, 225 Nm-es verzió, de ez már csak 9 másodperc alatt gyorsul (ami persze bőven elég), és 310 km a hatótávja. A menetteljesítmények hajszálra azonosak a Renault 5 értékeivel, viszont a hatótávok 2 km-rel kisebbek, ami arra utal, hogy a Micra légellenállása egy hajszállal rosszabb.

Milyen gyors a töltés?

100 kW a maximális töltési sebesség

Fotó: Nissan

Ami még különbség, hogy a Nissanban a háromféle normál fékenergia-visszatáplálási mód mellett még az egypedálos vezetési üzemmódot (e-Pedal) is be lehet állítani, ilyenkor gázelvételkor erősebb lassulás tapasztalható, és

az autó teljesen meg is áll a fékpedál érintése nélkül.

Ragaszkodott ehhez a Nissan, mert szerinte a vásárlói már hozzászoktak ehhez a lehetőséghez a Leafekben (a Renault-ban csak háromféle rekuperációs lehetőség van, és a legerősebb sem állítja meg az autót teljesen). Váltóáramról 11 kW, egyenáramról 80, illetve 100 kW a Micra maximális töltési teljesítménye, utóbbi esetben 15-80 százalékosra fél óra alatt fel lehet tölteni az akkukat.

A hátsó tér meglehetősen szűkös lehet, ha a Renault-ból indulunk ki

Fotó: Nissan

Valamikor év végén érkeznek a kereskedésekbe az új Nissan Micra első példányai. Ha a Renault 5 E-Tech Electric áraiból indulunk ki, akkor az alapverzió körülbelül 11 millió forintba, a jobban felszerelt nagy akkus verzió pedig 13 millió forintba fog kerülni.