„Elfogadhatatlan volt” – mondta Dárdai új edzője, a magyar játékos is reagált

A Feyenoord júliusban öt felkészülési mérkőzésből csupán egyet nyert meg, és egy döntetlen mellett a legutóbbi hármat elveszítette. A rotterdami stadionban ezek után is majdnem ötvenezer néző volt kíváncsi Dárdai Bence csapata, a Wolsburg elleni szombati találkozóra. A júniusban érkezett vezetőedzővel, Paul Simonisszal a Farkasok az elmúlt napokban egy-egy győzelemmel és vereséggel hangoltak a hollandiai összecsapásra, de a Feyenoord játékosai meghálálták a közönség támogatását.

Gaoussou Diarra (balra) az első meccsén rögtön gólt szerzett a Feyenoord színeiben Dárdai Bence csapata ellen (Fotó: ANP/Bas Czerwinski)

Ueda Ajasze a 27. percben szerzett vezetést, majd a szünet – amely során elbúcsúztatták a Milanhoz végleg távozó Santiago Giménezt – után újabb gólt lőtt, a folytatásban pedig a hazaiak két új igazolása, Luciano Valente és Gaoussou Diarra is betalált, ezzel 4-0-s előnyben volt a Feyenoord.

Félbeszakadt a Feyenoord és a Wolfsburg mérkőzése

Dárdai Bence a 61. percben, 2-0-s állásnál lépett pályára a vendégek színeiben, azaz a pályán volt, amikor a 84. percben hirtelen síri csend lett a lelátón, és a játékvezető félbeszakította a mérkőzést. Mint kiderült, a nézőtéren egy hazai szurkoló rosszul lett, és az egészségügyi személyzetnek az életéért kellett küzdenie, az ebben az esetben másodlagos fontosságú találkozónak pedig véget is vetett a bíró. Azóta az is nyilvánosságra került, hogy a kórházba került drukker már magánál van és nincsen életveszélyben.

Dárdai Bence és új edzője is reagált a történtekre

– A legfontosabb ma az, hogy a szurkoló túlélte, mielőbbi felépülést kívánok neki. Ami a meccset illeti, a Feyenoord ma nagyon jó volt. (…) Látszott, hogy a Feyenoord a hathetes felkészülése végén jár.

A második félidő mégis elfogadhatatlan volt részünkről.

Önkritikusnak kell lennünk, és a lehető leggyorsabban fejlődnünk kell, mert nem így akarjuk képviselni ezt a klubot – összegezte a történteket Paul Simonis a lefújás után.

Dárdai Bence is kiemelte, hogy a legfontosabb a szurkoló javuló állapota, de azért a mérkőzésről is beszélt: szerinte is felejthető volt a második játékrész, amikor a Wolfsburg hagyta a hollandoknak átvenni az irányítást, és ezt alaposan ki kell elemezni, hogy hamar javulni tudjon az együttes.