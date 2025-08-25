Miután Gulácsi hat gólt kapott, riválisa támadást indított a helyéért

Gulácsi Péter az előző idényben a Bundesliga legjobb kapusa volt, de a Lipcse története leggyengébb eredményét érte el a német élvonalban. Az RB Leipzig vezetősége emiatt a keret megfiatalítását tűzte ki célul, és Németországban a legtöbben úgy vélték, hogy a 34 éves Gulácsi helyét erre az idényre átveszi a 23 éves Maarten Vandevoortd. A belga kapust tavaly nyáron már eleve azzal a céllal igazolták le tízmillió euróért, hogy Gulácsi utódja legyen.

Maarten Vandevoordt tudja, mit akar: Gulácsi Péter helyét a Lipcse kapujában. Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Csakhogy megvétózta a kapuscserét a Lipcse nyáron kinevezett új vezetőedzője, Ole Werner, aki továbbra is Gulácsit nevezte meg elsőszámú kapusnak, mert szerinte a magyar szakmailag még mindig előrébb tart egy kicsit. Werner azt is megjegyezte, hogy Vandevoordt profin elfogadta a döntést. Úgy tűnik, ez nem tartott sokáig.

Miután a Bundesliga nyitányán a Lipcse súlyos, 6-0-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában, és a kapuban a pályafutása legnagyobb vereségét elszenvedő Gulácsi is tehetetlen volt, a belga rögtön nyomást gyakorol a klubra. Legalábbis azt nem lehet másként értelmezni, minthogy a helyi RB Live szerint Vandevoordt hirtelen kifejezte a mérhetetlen csalódottságát, és nem kizárt, hogy az átigazolási időszak augusztus végi zárásáig távozhat.

Tekintettel arra, hogy a Lipcse a nyáron már eladta a harmadik rutinos kapusát, Janis Blaswichot a Bayer Leverkusennek, a klub vezetői aligha gondolkodtak Gulácsi és/vagy Vandevoordt távozásában. A belga tehát Gulácsi beszedett hatosa után megpróbálhat nyomást helyezi a klubra, hogy kierőszakoljon magának egy esélyt.

Gulácsi Péter: Ők mind azért jöttek, hogy átvegyék a helyemet

Gulácsi most már hosszú évek óta a Bundesliga egyik legjobb kapusa, amikor egészséges volt, nem lehetett kirobbantani a Lipcse kapujából. Mégis az van, hogy a klub folyton riválisokat hoz a nyakára, nem Maarten Vandevoordt az első. Gulácsi a másodosztályba érkezett a klubhoz, amely két éven belül már a nemzetközi porondon indult, tehát rohamtempóban fejlődött.

– Kérdés volt, hogy tudom-e tartani a klub tempóját, ezért folyamatosan jöttek mellém nagy potenciállal rendelkező kapusok – mondta erről a magyar kapus. – Például a német utánpótlás-válogatott Marius Müller, aztán svájci válogatott Yvon Mvogo, majd a spanyol U21-es válogatott kapusa, Josep Martínez. Ők mind azért jöttek ide, hogy átvegyék tőlem az első számú helyet. A klub érdeke az volt, hogy engem olyan szituációba hozzon, hogy jobbá váljak, vagy ha ez nem megy, akkor ezek a tehetségek váljanak az első számú kapussá.