Luke Littler a csúcson kezdett, aztán játszadozott a darts-vb negyeddöntőjében

Luke Littler harmadszor vesz részt a PDC dartsvilágbajnokságán, s a korábbi két alkalommal bejutott a döntőbe. A 2026-os tornán egy lépést még meg kell ehhez tennie, a Ryan Searle elleni elődöntőig vezető úton öt meccséből négyet söpréssel nyerte meg, köztük csütörtök este a darts-vb negyeddöntőjét a lengyel Krzysztof Ratajski ellen. Littler az első, szoros játszmát a nagy hallal, azaz 170-es kiszállóval zárta le.
Ez volt a mérkőzés kulcsa, Ratajski a következő két szettben egyáltalán nem tudott leget nyerni.
Darts-vb: Littler söpréssel az elődöntőben
Ratajski a negyedik szettben nagyon magas színvonalon játszott, de a jócskán 100 feletti átlag is csak két legre volt elég, így Littler a Rob Cross elleni 4:2 után visszatért a söprésekhez, 5:0-ra nyerte a negyeddöntőjét.
