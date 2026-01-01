Luke Littlerdarts-vbKrzysztof Ratajskidarts

Luke Littler a csúcson kezdett, aztán játszadozott a darts-vb negyeddöntőjében

A címvédő Luke Littler a darts-vb nyolcaddöntőjében két szettet is veszített egy másik korábbi világbajnok, Rob Cross ellen. A negyeddöntőből viszont újra úgy jutott tovább Littler a lengyel Krzysztof Ratajski ellen, ahogy az első három fordulóból is továbbjutott: söpréssel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 21:40
Luke Littler esélyt sem adott Krzysztof Ratajskinak, a darts-vb elődöntőjében Ryan Searle lesz az ellenfele Fotó: PA Wire/John Walton
Luke Littler harmadszor vesz részt a PDC dartsvilágbajnokságán, s a korábbi két alkalommal bejutott a döntőbe. A 2026-os tornán egy lépést még meg kell ehhez tennie, a Ryan Searle elleni elődöntőig vezető úton öt meccséből négyet söpréssel nyerte meg, köztük csütörtök este a darts-vb negyeddöntőjét a lengyel Krzysztof Ratajski ellen. Littler az első, szoros játszmát a nagy hallal, azaz 170-es kiszállóval zárta le.

Krzysztof Ratajski a Luke Littler elleni sima vereség ellenére elégedett lehet az idei darts-vb-n nyújtott teljesítményével
Krzysztof Ratajski a Luke Littler elleni sima vereség ellenére elégedett lehet az idei darts-vb-n nyújtott teljesítményével (Fotó: PA Wire/Steven Paston)

Ez volt a mérkőzés kulcsa, Ratajski a következő két szettben egyáltalán nem tudott leget nyerni.

Darts-vb: Littler söpréssel az elődöntőben

Ratajski a negyedik szettben nagyon magas színvonalon játszott, de a jócskán 100 feletti átlag is csak két legre volt elég, így Littler a Rob Cross elleni 4:2 után visszatért a söprésekhez, 5:0-ra nyerte a negyeddöntőjét.

Ratajski 2021 után másodszor játszhatott negyeddöntőt a darts-vb-n, a kettő között azonban agyműtéten is átesett. S a sima vereség ellenére nincs szégyenkezni valója, sokkal jobb átlaggal dobott a negyeddöntőjében, mint Ryan Searle, aki Littler következő ellenfele lesz.

A címvédő Littler egyébként néha olyan kombinációkat dobált, mintha játszadozásnak, gyakorlásnak fogná fel a meccset. Mindezt egy vb-negyeddöntőben...

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság

csütörtök délután (negyeddöntők):

  • Ryan Searle (angol, 20., 91,32-es átlag)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93,67) 5:2 (3-1, 3-1, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0)
  • Gary Anderson (skót, 14., 99,44)–Justin Hood (angol, 93,43) 5:2 (3-0, 1-3, 3-0, 2-3, 3-0, 3-1, 3-0)

csütörtök este (negyeddöntők):

  • Luke Littler (angol, 1., 100,04)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96,75) 5:0 (3-2, 3-0, 3-0, 3-2, 3-1)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

