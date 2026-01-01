Az új évbe lépve a kétszeres világbajnok inkább visszaforgatta az idő kerekét + videó

Hivatalosan már december első fele óta tart a 2026-os PDC darts-vb , a negyeddöntőktől kezdve pedig már valóban abban az évben játsszák a meccseket, amelyik szerepel a torna nevében. Az elődöntőket péntek, a döntőt szombat este rendezik majd, csütörtökön rendeztek utoljára délutáni szakaszt a világbajnokságon. Két angol, Ryan Searle és Justin Hood először jutott el a torna ezen szakaszába, előbbi a három évvel ezelőtti negyeddöntős walesi Jonny Clayton, utóbbi a kétszeres világbajnok (2015, 2016) skót Gary Anderson ellen játszott. Anderson mellett a korábbi világbajnokok közül a legutóbbi két darts-vb győztese, Luke Humphries és Luke Littler jutott még be a negyeddöntőbe.
Searle és Clayton összecsapásával nem a legmagasabban színvonalon kezdődött a világbajnokság valóban 2026-os szakasza, s a győztes kiléte sem igazán volt kérdéses.
Searle elképesztő sorozata nem folytatódott
Searle az első négy meccsén játszmát sem veszített, s Clayton ellen is bekezdett, noha átlagban nem közelítette meg az előző két fordulóban mutatott színvonalat, amikor egyaránt 100 fölé jutott.
3:0 után megszakadt az angol sorozata, Clayton végül két szettet is nyert ellene, de igazán egyetlen pillanatig sem volt kérdéses Searle továbbjutása. A 38 éves angol játékos első vb-negyeddöntőjét rögtön megnyerte, a fináléba jutásért a címvédő Luke Littler vagy a lengyel Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele.
A második negyeddöntő szorosabban alakult. A kétszeres világbajnok Gary Anderson 2022 után tervezett visszatérni a darts-vb elődöntőjébe Justin Hood ellen.
Darts-vb: Gary Anderson legszebb napjait idézte
Anderson magabiztos szettel kezdett, de Hood 1:1-re, majd 2:2-re is egyenlíteni tudott. Az 55 éves skót azonban végig magasabb átlagon játszott, s végül a hatodik szettet már el tudta venni az abban kezdő Hoodtól.
Jött egy 161-es kiszálló, s bár a meccsnyíllal most is megküzdött, összességében a skót klasszis legszebb napjait idézte az Alexandra Palace színpadján.
2026-os PDC-dartsvilágbajnokság
csütörtök délután (negyeddöntők):
csütörtök este (negyeddöntők):
Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt
A dartsvilágbajnokságon nincs helye hibának: egy rossz dobás, egy elszállt kiszálló, és máris véget ér az álom. A legendák és az új kihívók nap mint nap feszegetik a határokat a színpadon, ahol a mentális erő legalább annyit számít, mint a biztos kéz. A telt házas esték, a felfokozott hangulat és a váratlan fordulatok teszik a vb-t igazi sportünneppé. A TippmixPRO-val még izgalmasabb minden leget és szettet – tippelj, és éld át a darts-világbajnokság feszültségét!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!