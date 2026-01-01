Az új évbe lépve a kétszeres világbajnok inkább visszaforgatta az idő kerekét + videó

Hivatalosan már december első fele óta tart a 2026-os PDC darts-vb , a negyeddöntőktől kezdve pedig már valóban abban az évben játsszák a meccseket, amelyik szerepel a torna nevében. Az elődöntőket péntek, a döntőt szombat este rendezik majd, csütörtökön rendeztek utoljára délutáni szakaszt a világbajnokságon. Két angol, Ryan Searle és Justin Hood először jutott el a torna ezen szakaszába, előbbi a három évvel ezelőtti negyeddöntős walesi Jonny Clayton, utóbbi a kétszeres világbajnok (2015, 2016) skót Gary Anderson ellen játszott. Anderson mellett a korábbi világbajnokok közül a legutóbbi két darts-vb győztese, Luke Humphries és Luke Littler jutott még be a negyeddöntőbe.

Searle és Clayton összecsapásával nem a legmagasabban színvonalon kezdődött a világbajnokság valóban 2026-os szakasza, s a győztes kiléte sem igazán volt kérdéses.

Searle elképesztő sorozata nem folytatódott

Searle az első négy meccsén játszmát sem veszített, s Clayton ellen is bekezdett, noha átlagban nem közelítette meg az előző két fordulóban mutatott színvonalat, amikor egyaránt 100 fölé jutott.

3:0 után megszakadt az angol sorozata, Clayton végül két szettet is nyert ellene, de igazán egyetlen pillanatig sem volt kérdéses Searle továbbjutása. A 38 éves angol játékos első vb-negyeddöntőjét rögtön megnyerte, a fináléba jutásért a címvédő Luke Littler vagy a lengyel Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele.

SEARLE INTO THE SEMIS!



What a moment for Ryan Searle!



Heavy Metal produces a clinical display of doubling to defeat Jonny Clayton 5-2 and break new ground at Alexandra Palace!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/mGPlJrQFFd — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A második negyeddöntő szorosabban alakult. A kétszeres világbajnok Gary Anderson 2022 után tervezett visszatérni a darts-vb elődöntőjébe Justin Hood ellen.

Darts-vb: Gary Anderson legszebb napjait idézte

Anderson magabiztos szettel kezdett, de Hood 1:1-re, majd 2:2-re is egyenlíteni tudott. Az 55 éves skót azonban végig magasabb átlagon játszott, s végül a hatodik szettet már el tudta venni az abban kezdő Hoodtól.

Jött egy 161-es kiszálló, s bár a meccsnyíllal most is megküzdött, összességében a skót klasszis legszebb napjait idézte az Alexandra Palace színpadján.

VINTAGE ANDERSON! 🔥



Rolls Royce from The Flying Scotsman!



Anderson hammers in a brilliant 161 checkout to edge closer to the semi-finals!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/bnJVkRwj3T — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság csütörtök délután (negyeddöntők): Ryan Searle (angol, 20., 91,32-es átlag)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93,67) 5:2 (3-1, 3-1, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0)

(angol, 20., 91,32-es átlag)–Jonny Clayton (walesi, 5., 93,67) 5:2 (3-1, 3-1, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0) Gary Anderson (skót, 14., 99,44)–Justin Hood (angol, 93,43) 5:2 (3-0, 1-3, 3-0, 2-3, 3-0, 3-1, 3-0) csütörtök este (negyeddöntők): Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

