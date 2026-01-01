Agyműtét után vb-negyeddöntő, de mi lesz a kínai étteremmel?

Michael van Gerwen kedd esti kiesése után a PDC-dartsvilágbajnokság első tíz kiemeltje közül már csak négy van versenyben, bár közülük hárman előzetesen is a legnagyobb esélyeseknek számítottak. A címvédő Luke Littler, a 2024-es győztes Luke Humphries és a European Championship-bajnok Gian van Veen egyaránt úgy jutott be a darts-vb negyeddöntőjébe, hogy csak egy-két nehéz pillanatot kellett átvészelniük. Littlernek elsősorban a londoni közönséggel gyűlt meg a baja, de a színpadon ez leginkább a nyilatkozatán érződött. Justin Hoodnak ilyen gondja nincsen, a tornát a világranglista 86. helyéről kezdő angol játékos egyértelműen közönségkedvenccé vált.

Justin Hooddal ellentétben Luke Littler nem számít a hazai szurkolók kedvencének a darts-vb-n (Forrás: PDC)

Justin Hood a darts-vb hőse

A 32 éves dartsos 2025-ben megszerezte a Tour-kártyát, de komolyabb eredményekkel ez nem igazán társult. A vb-n aztán a Táncoló talpak című film zenéjével és kalapjával, humoros mimikával és nyelvnyújtogatással bevonuló Hood a táblánál is bizonyított. Már Nick Kenny ellen is esélytelenként, majdnem 100-as körátlaggal győzött, hogy aztán a torna egyik legjobb mérkőzésén az ötödik kiemelt Danny Noppertet búcsúztassa. A Ryan Meikle elleni találkozót emiatt már esélyesként várta, és ugyan a teljesítménye itt nem volt kimagasló, a győzelem nem jelentett gondot. Ahogy a világbajnokság titkos favoritjának tartott Josh Rock ellen sem, az északírrel szembeni nyolcaddöntőben ráadásul az első tizenegy duplakísérletének mindegyike sikeres volt, ami új vb-rekordnak is számít.

Justin Hood következő ellenfele csütörtök délután a kétszeres világbajnok Gary Anderson lesz, akit 2025 nyarán egyszer már legyőzött, és akinek a Van Gerwen elleni nyolcaddöntő előtt csupa kiélezett mérkőzése volt a tornán.

A rutin egyértelműen a skót mellett szól, az elmúlt két hét alapján viszont öt nyert játszmáig tartó mérkőzésen sem lehet leírni Hoodot, akinek egyik feltett szándéka, hogy a jövőben nyisson egy kínai éttermet. Egy újabb sikerrel már összesen kétszázezer fontot nyerne a tornán, abból pedig élete egyik nagy célját már tényleg teljesíthetné, akár már 2026-ban.