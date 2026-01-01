Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

Agyműtét után vb-negyeddöntő, de mi lesz a kínai étteremmel?

A 2026. évi PDC-dartsvilágbajnokság az új esztendő első napján a negyeddöntőkkel folytatódik. Luke Littler, Luke Humphries és Gian van Veen esélyeshez méltó módon magabiztosan menetelt a legjobb nyolc közé, a rutinosabb játékosok közül pedig Jonny Clayton és Gary Anderson is remekel eddig Londonban. Ryan Searle továbbra is szettveszteség nélkül áll, Krzysztof Ratajski nem kiemeltként van még versenyben – náluk is meglepőbb azonban Justin Hood eddigi teljesítménye a darts-vb-n.

Wiszt Péter
2026. 01. 01. 6:50
Justin Hood Gary Anderson ellen folytatja a darts-vb-t (Forrás: PDC)
Michael van Gerwen kedd esti kiesése után a PDC-dartsvilágbajnokság első tíz kiemeltje közül már csak négy van versenyben, bár közülük hárman előzetesen is a legnagyobb esélyeseknek számítottak. A címvédő Luke Littler, a 2024-es győztes Luke Humphries és a European Championship-bajnok Gian van Veen egyaránt úgy jutott be a darts-vb negyeddöntőjébe, hogy csak egy-két nehéz pillanatot kellett átvészelniük. Littlernek elsősorban a londoni közönséggel gyűlt meg a baja, de a színpadon ez leginkább a nyilatkozatán érződött. Justin Hoodnak ilyen gondja nincsen, a tornát a világranglista 86. helyéről kezdő angol játékos egyértelműen közönségkedvenccé vált.

Justin Hooddal ellentétben Luke Littler nem számít a hazai szurkolók kedvencének a darts-vb-n
Justin Hooddal ellentétben Luke Littler nem számít a hazai szurkolók kedvencének a darts-vb-n (Forrás: PDC)

Justin Hood a darts-vb hőse

A 32 éves dartsos 2025-ben megszerezte a Tour-kártyát, de komolyabb eredményekkel ez nem igazán társult. A vb-n aztán a Táncoló talpak című film zenéjével és kalapjával, humoros mimikával és nyelvnyújtogatással bevonuló Hood a táblánál is bizonyított. Már Nick Kenny ellen is esélytelenként, majdnem 100-as körátlaggal győzött, hogy aztán a torna egyik legjobb mérkőzésén az ötödik kiemelt Danny Noppertet búcsúztassa. A Ryan Meikle elleni találkozót emiatt már esélyesként várta, és ugyan a teljesítménye itt nem volt kimagasló, a győzelem nem jelentett gondot. Ahogy a világbajnokság titkos favoritjának tartott Josh Rock ellen sem, az északírrel szembeni nyolcaddöntőben ráadásul az első tizenegy duplakísérletének mindegyike sikeres volt, ami új vb-rekordnak is számít.

Justin Hood következő ellenfele csütörtök délután a kétszeres világbajnok Gary Anderson lesz, akit 2025 nyarán egyszer már legyőzött, és akinek a Van Gerwen elleni nyolcaddöntő előtt csupa kiélezett mérkőzése volt a tornán. 

A rutin egyértelműen a skót mellett szól, az elmúlt két hét alapján viszont öt nyert játszmáig tartó mérkőzésen sem lehet leírni Hoodot, akinek egyik feltett szándéka, hogy a jövőben nyisson egy kínai éttermet. Egy újabb sikerrel már összesen kétszázezer fontot nyerne a tornán, abból pedig élete egyik nagy célját már tényleg teljesíthetné, akár már 2026-ban.

Ratajski Littler, Searle Clayton ellen folytatná kiváló szereplését

Hoodhoz hasonló bravúrokat és magas átlagokat ugyan nem ért el, de Krzysztof Ratajskitól szintén nagy dolog a negyeddöntőbe jutás nem kiemeltként, a lengyel ráadásul 2024-ben agyműtéten esett át, miután agyi aneurizmát diagnosztizáltak nála – azóta kiemelkedően a mostani a legnagyobb sikere, amit egy Littler elleni bravúrgyőzelemmel fejelne meg.

Szintén holtversenyben legeredményesebb világbajnokságát teljesíti Jonny Clayton, de leendő ellenfelével szemben az előkelőbb világranglista-helyezése ellenére sem a walesi játékos lesz az esélyes, 

Ryan Searle ugyanis szettveszteség nélkül van ott a legjobb nyolc között. 

A 38 éves angol játékos a 2021-es Players Championship Finals óta egyetlen tornán sem jutott be az elődöntőbe, a Martin Schindler és a James Hurrell elleni lehengerlő teljesítményének megismétlésével azonban ez a rossz sorozata könnyedén megtörhet.

A csütörtöki játéknap legnagyobb rangadóját Humphries és Van Veen vívja egymás ellen, a European Championship-finálé „visszavágója" lesz az utolsó negyeddöntő. Pénteken az elődöntőket, szombat este pedig a döntőt rendezik meg a londoni darts-vb-n.

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság

csütörtök délután (negyeddöntők):

  • Jonny Clayton (walesi, 5. kiemelt)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol)

csütörtök este (negyeddöntők):

  • Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

péntek este (elődöntők):

  • Littler/Ratajski–Clayton/Searle
  • Humphries/Van Veen–Anderson/Hood

szombat este (döntő):

  • Littler/Ratajski/Clayton/Searle–Humphries/Van Veen/Anderson/Hood

Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

