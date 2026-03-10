ukrajnaursula von der leyenukrán aranykonvoj

Ukrajna az aranykonvoj miatt dühöng, Von der Leyen főparancsnoknak képzeli magát

Ursula von der Leyen hatáskörtúllépéséből egyre több európai vezetőnek van elege. Ukrajna behívatta a magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj ügyében – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 1:02
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Hans Lucas via AFP
Dühöng Kijev az ukrán aranykonvoj lekapcsolása miatt. Ukrajna ahelyett, hogy reális magyarázatot adott volna a magyar kormány kérdéseire, vádaskodással, kettős mércével és diplomáciai eszkalációval válaszolt. Újra berendelték a kijevi nagykövetünket – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy sajtótájékoztatón. 

Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt (Fotó:  MTI/Magyarország Kormánya)

Az Európai Parlament leszavazta a Patrióták javaslatát, hogy vitát tartson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett életveszélyes megfenyegetéséről – közölte Harald Vilimsky, a Patrióták európai parlamenti képviselője Strasbourgban, az EP plenáris ülésének szünetében hétfőn. Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője közösségi oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy az EP-ben a baloldal és az EPP egy nem EU-s ország, hanem Ukrajna oldalára álltak.

Egyes sajtóértesülések szerint szerdán Isztambulban folytatódnak az ukrán–orosz–amerikai béketárgyalások. Az eredetileg az Emírségekbe tervezett találkozót a közel-keleti konfliktus miatt kellett Törökországba áthelyezni. Az ukrán elnöki hivatal ugyanakkor cáfolta a sajtóértesüléseket.

Az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítását sürgette hétfőn Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A politikus szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben az EU-nak gyorsabban kellene haladnia az új tagállamok felvételével. Világos politikai narratívával kell rendelkezni Ukrajnáról – mondta Kallas. Rossz vicc, hogy egyesek szerint Ukrajna felvétele jobb lenne az Európai Uniónak, mint a nyugat-balkáni országoké, hiszen egyedül az utóbbiak csatlakozása hozhatja el a szükséges frissességet és dinamizmust a közösségnek – fogalmazott ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Már a Politico is arról ír, hogy egyre több uniós vezetőnek kezd elege lenni abból, hogy Ursula von der Leyen túllép saját hatáskörén, és az uniós állam- és kormányfők helyett az EU fő külügyi irányadójának gondolja magát – hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál államtitkár.

Újabb kölcsönös rakéta- és dróntámadások voltak Izrael és Irán, valamint Izrael és az Irán-barát Hezbollah libanoni síita szervezet között éjszaka és hétfő reggel – jelentette az izraeli hadsereg hétfőn. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint iráni kazettás bombák csapódtak be Izrael középső részén. Vlagyimir Putyin orosz elnök sürgős evakuálást rendelt el az iráni Buser atomerőműnél dolgozó orosz szakemberek részére, miután csapások történtek az erőmű közelében. A térségben kialakult feszült biztonsági helyzet egy esetleges nukleáris katasztrófa kockázatát is felvetette. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

