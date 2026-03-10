Ukrajna az aranykonvoj miatt dühöng, Von der Leyen főparancsnoknak képzeli magát

Az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítását sürgette hétfőn Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A politikus szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben az EU-nak gyorsabban kellene haladnia az új tagállamok felvételével. Világos politikai narratívával kell rendelkezni Ukrajnáról – mondta Kallas. Rossz vicc, hogy egyesek szerint Ukrajna felvétele jobb lenne az Európai Uniónak, mint a nyugat-balkáni országoké, hiszen egyedül az utóbbiak csatlakozása hozhatja el a szükséges frissességet és dinamizmust a közösségnek – fogalmazott ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.