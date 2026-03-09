Kaja Kallas Brüsszelben, az uniós diplomaták éves konferenciáján beszélt arról, hogy a bővítés továbbra is érdemalapú folyamat kell maradjon, ugyanakkor a jelenlegi körülmények között fel kell gyorsítani az ütemet, írta a Politico.
Kaja Kallas felgyorsítaná az Európai Unió bővítését
Az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítását sürgette hétfőn Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A politikus szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben az EU-nak gyorsabban kellene haladnia az új tagállamok felvételével.
Mint fogalmazott, az uniós bővítés ellenszere az orosz imperializmusnak, egyben azt is bizonyítja, hogy a világ egyik legambiciózusabb multilaterális projektje, az Európai Unió hosszú távon is fennmarad.
A kijelentés különösen az olyan tagjelölt országokra utal, mint Ukrajna vagy Montenegró, amelyek évek óta várnak a csatlakozásra.
Az uniós bővítés kérdése azonban komoly vitákat váltott ki az uniós intézmények és a tagállamok között. Az Európai Bizottság a folyamat felgyorsítását támogatja, miközben több tagállam inkább fokozatos megközelítést szorgalmaz.
A múlt héten tartott brüsszeli vacsorán – amelyen Bjoern Seibert, az Ursula von der Leyen vezette bizottság elnöki kabinetfőnöke is részt vett – az uniós nagykövetek elutasították annak lehetőségét, hogy új tagállamokat korlátozott jogokkal vegyenek fel az EU-ba.
Kallas szerint a bővítés a legsikeresebb külpolitika
Kallas szerint a bővítés nem csupán technikai vagy bürokratikus folyamat, hanem egyértelmű geopolitikai döntés is. Úgy fogalmazott: az EU történetében a bővítés bizonyult az egyik legsikeresebb külpolitikai eszköznek, amely a stabilitás, a béke és a jólét övezetét terjesztette ki Európában.
Mindeközben a háttérben már dolgoznak azon, hogy az Európai Unió Tanácsa következő három soros elnöksége kiemelt figyelmet fordítson az új tagállamok csatlakoztatására. A tervek szerint akár 2027 végére lezárulhatnak Ukrajna csatlakozási tárgyalásai, bár a teljes csatlakozási szerződés aláírása ennél hosszabb folyamat lehet.
Világos politikai narratívával kell rendelkezni Ukrajnáról
– mondta Kallas.
Az ukrán csatlakozás körüli nyilvános vita ugyanakkor több uniós vezetőt aggaszt. Attól tartanak, hogy a kérdés politikai témává válhat a közelgő választások előtt például Franciaországban vagy Finnországban, ami kedvezhet a radikális jobboldali pártoknak. Egy névtelenséget kérő uniós diplomata szerint ezért fontos, hogy világos politikai narratíva szülessen Ukrajna csatlakozásáról, miközben az EU igyekszik fenntartani az egyensúlyt a gyors bővítés és a tagállamok aggodalmai között.
Borítókép: Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mielőbb az Európai Unióban látná Ukrajnát (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
