Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Kaja Kallas felgyorsítaná az Európai Unió bővítését

Az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítását sürgette hétfőn Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A politikus szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben az EU-nak gyorsabban kellene haladnia az új tagállamok felvételével.

Szabó István
Forrás: Politico2026. 03. 09. 15:29
Kaja Kallas, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mielőbb az Európai Unióban látná Ukrajnát Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
Kaja Kallas Brüsszelben, az uniós diplomaták éves konferenciáján beszélt arról, hogy a bővítés továbbra is érdemalapú folyamat kell maradjon, ugyanakkor a jelenlegi körülmények között fel kell gyorsítani az ütemet, írta a Politico.

Kaja Kallas
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Mint fogalmazott, az uniós bővítés ellenszere az orosz imperializmusnak, egyben azt is bizonyítja, hogy a világ egyik legambiciózusabb multilaterális projektje, az Európai Unió hosszú távon is fennmarad.

A kijelentés különösen az olyan tagjelölt országokra utal, mint Ukrajna vagy Montenegró, amelyek évek óta várnak a csatlakozásra.

Az uniós bővítés kérdése azonban komoly vitákat váltott ki az uniós intézmények és a tagállamok között. Az Európai Bizottság a folyamat felgyorsítását támogatja, miközben több tagállam inkább fokozatos megközelítést szorgalmaz.

A múlt héten tartott brüsszeli vacsorán – amelyen Bjoern Seibert, az Ursula von der Leyen vezette bizottság elnöki kabinetfőnöke is részt vett – az uniós nagykövetek elutasították annak lehetőségét, hogy új tagállamokat korlátozott jogokkal vegyenek fel az EU-ba.

 

Kallas szerint a bővítés a legsikeresebb külpolitika

Kallas szerint a bővítés nem csupán technikai vagy bürokratikus folyamat, hanem egyértelmű geopolitikai döntés is. Úgy fogalmazott: az EU történetében a bővítés bizonyult az egyik legsikeresebb külpolitikai eszköznek, amely a stabilitás, a béke és a jólét övezetét terjesztette ki Európában.

Mindeközben a háttérben már dolgoznak azon, hogy az Európai Unió Tanácsa következő három soros elnöksége kiemelt figyelmet fordítson az új tagállamok csatlakoztatására. A tervek szerint akár 2027 végére lezárulhatnak Ukrajna csatlakozási tárgyalásai, bár a teljes csatlakozási szerződés aláírása ennél hosszabb folyamat lehet.

Világos politikai narratívával kell rendelkezni Ukrajnáról

– mondta Kallas.

Az ukrán csatlakozás körüli nyilvános vita ugyanakkor több uniós vezetőt aggaszt. Attól tartanak, hogy a kérdés politikai témává válhat a közelgő választások előtt például Franciaországban vagy Finnországban, ami kedvezhet a radikális jobboldali pártoknak. Egy névtelenséget kérő uniós diplomata szerint ezért fontos, hogy világos politikai narratíva szülessen Ukrajna csatlakozásáról, miközben az EU igyekszik fenntartani az egyensúlyt a gyors bővítés és a tagállamok aggodalmai között.

 

Borítókép: Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mielőbb az Európai Unióban látná Ukrajnát (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
 

