Kaja Kallas felgyorsítaná az Európai Unió bővítését

Kallas szerint a bővítés a legsikeresebb külpolitika

Kallas szerint a bővítés nem csupán technikai vagy bürokratikus folyamat, hanem egyértelmű geopolitikai döntés is. Úgy fogalmazott: az EU történetében a bővítés bizonyult az egyik legsikeresebb külpolitikai eszköznek, amely a stabilitás, a béke és a jólét övezetét terjesztette ki Európában.

Mindeközben a háttérben már dolgoznak azon, hogy az Európai Unió Tanácsa következő három soros elnöksége kiemelt figyelmet fordítson az új tagállamok csatlakoztatására. A tervek szerint akár 2027 végére lezárulhatnak Ukrajna csatlakozási tárgyalásai, bár a teljes csatlakozási szerződés aláírása ennél hosszabb folyamat lehet.

Világos politikai narratívával kell rendelkezni Ukrajnáról

– mondta Kallas.

Az ukrán csatlakozás körüli nyilvános vita ugyanakkor több uniós vezetőt aggaszt. Attól tartanak, hogy a kérdés politikai témává válhat a közelgő választások előtt például Franciaországban vagy Finnországban, ami kedvezhet a radikális jobboldali pártoknak. Egy névtelenséget kérő uniós diplomata szerint ezért fontos, hogy világos politikai narratíva szülessen Ukrajna csatlakozásáról, miközben az EU igyekszik fenntartani az egyensúlyt a gyors bővítés és a tagállamok aggodalmai között.