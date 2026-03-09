Panyi Szabolcs meséjét a nemzetbiztonsági bizottság cáfolta

Deák Dániel bejegyzésében azt írta, hogy a nemzetbiztonsági bizottság mai ülése megállapította, hogy hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik.

Deák Dániel: Lebukott az állítólagos orosz beavatkozást híresztelő Panyi Szabolcs

(Fotó: MW)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője utalt azon híresztelésekre, amelyek három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról szóltak. Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágírójaként” cikkezett. A VSquare értesülései szerint Moszkva csapatot küldött Budapestre, hogy beavatkozzon a 2026-os magyar parlamenti választásokba, és segítse Orbán Viktor hatalmon maradását.