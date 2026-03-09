Rendkívüli

Deák DánielukrajnaPanyi Szabolcs

Panyi Szabolcs meséjét a nemzetbiztonsági bizottság cáfolta

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülése megállapította, hogy hamis az a baloldali híresztelés amely a választások orosz befolyásolására vonatkozik – írja Deák Dániel. Az elemző szerint a megalapozatlan hírek Panyi Szabolcs újságíróhoz köthetőek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 15:37
Panyi Szabolcs újságíró Fotó: Facebook
Deák Dániel bejegyzésében azt írta, hogy a nemzetbiztonsági bizottság mai ülése megállapította, hogy hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik.

Deák Dániel
Deák Dániel: Lebukott az állítólagos orosz beavatkozást híresztelő Panyi Szabolcs
(Fotó: MW)

 

 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője utalt azon híresztelésekre, amelyek három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról szóltak. Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágírójaként” cikkezett. A VSquare értesülései szerint Moszkva csapatot küldött Budapestre, hogy beavatkozzon a 2026-os magyar parlamenti választásokba, és segítse Orbán Viktor hatalmon maradását.

Deák Dániel posztjában leírja: 

A Panyi Szabolcs cikkében megnevezett konkrét, vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval.

Ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba. Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba.

Itt olvasható a nemzetbiztonsági bizottság mai ülésének a beszámolója.

 


