Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Nőnap: csaknem halálra szúrtak két nőt Nyíregyházán március 8-án

Nem valószínű, hogy ilyen köszöntésre számítottak.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 09. 16:07
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Rátámadt az élettársára és az egyik nőismerősére a 38 éves nyíregyházi N. András március 8-án éjszaka, a nemzetközi nőnapon – írja a rendőrségi portál.

A férfi a két nőt a lakása előtti parkolóban várta, és amint az autójuk megállt, feltépte a vezető oldali ajtót, és egy késsel a sofőr felé szúrt, miközben azt kiáltotta, hogy megöli. A nő a karjával próbálta elhárítani a testére irányuló szúrást, így a csuklóján szenvedett sérülést. Az autó anyósülésén utazott a férfi élettársa, aki kiszállt a járműből, próbálta lefogni az agresszívan támadó férfit, és elhúzni a kocsitól.

A férfi a 17 centiméteres pengéjű késsel többször is szúrni akart, de az élettársnak sikerült őt annyira elhúzni, hogy a másik nőt már nem érte el. N. András szúrta és ütötte a karosszériát, és folyamatosan azzal fenyegette a nőismerősét, hogy megöli. A férfi aztán az élettársára támadt, többször megütötte, a karosszériának és a ház falának vágta, a sértett mindkétszer elesett. 

A másik nő ezt kihasználva visszaült az autójába, és elmenekült. N. András ezután tovább bántalmazta élettársát az utcán, majd behúzta a lépcsőházba, és ott folytatta. A kést az intézkedő rendőrök felszólítására sem tette le, és próbált elmenekülni. Az egyenruhások megfékezték a tomboló férfit, lefegyverezték, elfogták és előállították.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés bűntett kísérletének és testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki N. Andrást, őrizetbe vették, majd kezdeményezik letartóztatását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

