Rátámadt az élettársára és az egyik nőismerősére a 38 éves nyíregyházi N. András március 8-án éjszaka, a nemzetközi nőnapon – írja a rendőrségi portál.
Nőnap: csaknem halálra szúrtak két nőt Nyíregyházán március 8-án
Nem valószínű, hogy ilyen köszöntésre számítottak.
A férfi a két nőt a lakása előtti parkolóban várta, és amint az autójuk megállt, feltépte a vezető oldali ajtót, és egy késsel a sofőr felé szúrt, miközben azt kiáltotta, hogy megöli. A nő a karjával próbálta elhárítani a testére irányuló szúrást, így a csuklóján szenvedett sérülést. Az autó anyósülésén utazott a férfi élettársa, aki kiszállt a járműből, próbálta lefogni az agresszívan támadó férfit, és elhúzni a kocsitól.
A férfi a 17 centiméteres pengéjű késsel többször is szúrni akart, de az élettársnak sikerült őt annyira elhúzni, hogy a másik nőt már nem érte el. N. András szúrta és ütötte a karosszériát, és folyamatosan azzal fenyegette a nőismerősét, hogy megöli. A férfi aztán az élettársára támadt, többször megütötte, a karosszériának és a ház falának vágta, a sértett mindkétszer elesett.
A másik nő ezt kihasználva visszaült az autójába, és elmenekült. N. András ezután tovább bántalmazta élettársát az utcán, majd behúzta a lépcsőházba, és ott folytatta. A kést az intézkedő rendőrök felszólítására sem tette le, és próbált elmenekülni. Az egyenruhások megfékezték a tomboló férfit, lefegyverezték, elfogták és előállították.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés bűntett kísérletének és testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki N. Andrást, őrizetbe vették, majd kezdeményezik letartóztatását.
