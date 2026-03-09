Nőnap: csaknem halálra szúrtak két nőt Nyíregyházán március 8-án

A férfi a két nőt a lakása előtti parkolóban várta, és amint az autójuk megállt, feltépte a vezető oldali ajtót, és egy késsel a sofőr felé szúrt, miközben azt kiáltotta, hogy megöli. A nő a karjával próbálta elhárítani a testére irányuló szúrást, így a csuklóján szenvedett sérülést. Az autó anyósülésén utazott a férfi élettársa, aki kiszállt a járműből, próbálta lefogni az agresszívan támadó férfit, és elhúzni a kocsitól.

A férfi a 17 centiméteres pengéjű késsel többször is szúrni akart, de az élettársnak sikerült őt annyira elhúzni, hogy a másik nőt már nem érte el. N. András szúrta és ütötte a karosszériát, és folyamatosan azzal fenyegette a nőismerősét, hogy megöli. A férfi aztán az élettársára támadt, többször megütötte, a karosszériának és a ház falának vágta, a sértett mindkétszer elesett.