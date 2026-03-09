táskamiskolcontemplomba tartott

Éppen templomba tartott az idős borsodi nő, villámcsapásként érte a nem túl rafinált fiatalember akciója

Brutális.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 11:12
illusztráció Forrás: Pexels
Minősített rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy fiatalkorú fiú ellen, aki egy istentiszteletre tartó idős nőt brutálisan megvert és kirabolt.

A vádirat szerint a vádlott tavaly szeptember elején Miskolcon a hetvenéves nőtől megkérdezte, hogy hova tart, amire azt a választ kapta, hogy istentiszteletre. A fiatalember nem tágított, majd felszólította, hogy adja oda a táskáját, amire a sértett nem volt hajlandó. Erre nekilökte a kerítésnek, a táska pántját rángatta, amit a sértett próbált visszahúzni. 

A fiatal többször combon rúgta, majd ököllel ütötte. A támadó megszerezte a táskát, az abban lévő négyezer forintot, a bankkártyát és a személyes iratokat is. A rabló elfutott a helyszínről, a pénztárcát és a mobiltelefont elvette, a táskát eldobta. 

A táskában maradt még egy tízezer forintos bankjegy is, ami a Bibliába volt beletéve.

A nő egy autóstól kért segítséget, majd értesítették a rendőrséget, és követték a vádlottat. A fiatalkorút utolérve a sofőr megkérdezte, hogy hol van a táska, amire a vádlott azt válaszolta, hogy már eldobta.

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásban részesült. Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

