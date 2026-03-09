Éppen templomba tartott az idős borsodi nő, villámcsapásként érte a nem túl rafinált fiatalember akciója

A nő egy autóstól kért segítséget, majd értesítették a rendőrséget, és követték a vádlottat. A fiatalkorút utolérve a sofőr megkérdezte, hogy hol van a táska, amire a vádlott azt válaszolta, hogy már eldobta.

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásban részesült. Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.