Sorsfordító Békemenetet tartanak március 15-én

– Büszkénk vagyunk rá, hogy a Békemenet a magyarok innovációja – fogalmazott Csizmadia László, a menetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke. Tudatta, hogy hivatalosan is a szerzői jog védelme alá helyezték a Békemenetet, amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak fel.

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Mint jelezte, külső és belső támadások érik országunkat és szuverenitását. Azt üzente, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt megvédik, valamint Magyarország függetlenségét is. Csizmadia László bemutatott egy emléklapot, amelyet a Békemenet résztvevői kapnak. Majd elmondta, hogy sok résztvevőre számítanak. Az útvonal kapcsán jelezte:

a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd 11 órakor indul el a Békemenet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkeznek meg a Kossuth térre,

ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Erőt lehet mutatni a Békemenettel

A sajtótájékoztatón részt vettek a Békemenet arcai, akik megosztották gondolataikat a most vasárnapi rendezvényről. Széles Gábor reméli, hogy a Békemeneten legalább annyian részt vesznek, mint a korábbi eseményeken. A nagyvállalkozó aggodalmát fejezte ki a gazdasági helyzet és a nemzetközi folyamatok miatt. Szerinte a kiszámíthatatlan politikai lépések csak rosszat hozhatnak, ezért nem szabad kockáztatni, hogy a kormányzást olyanokra bízzák, akiknek nincs tapasztalatuk.

Bayer Zsolt elmondta, hogy 2012-ben nem számítottak arra, hogy annyian lesznek az első Békemeneten, mint amennyien voltak. Lapunk publicistája nem gondolta volna, hogy 14 évvel később a Békemenet egy márkanév lesz, amire most is szükség van. A nemzetközi folyamatok kapcsán elmondta, hogy a világ ábrázata rettenetes.

Azonban van egy szigete a normalitásnak, ez pedig Magyarország. De addig marad a normalitás szigete, amíg Orbán Viktor kormányoz

– tette hozzá Bayer, aki jelezte, hogy ezért érezték szükségesnek újra összehívni a Békemenetet.

A publicista szerint józanságra és előrelátásra van szükség, majd kiemelte, hogy az utcán megmutatkozik: létezik még normális világ.

Most kell megmutatnunk, hogy együtt vagyunk és erősek vagyunk. Mindenki jöjjön el, akinek fontos a hazája és a sajt élete

– fogalmazott.