Az orosz nagykövet, Jevgenyij Sztanyiszlavov a Magyar Péterhez címzett bejegyzésben hangsúlyozta: a diplomáciai gyakorlat nem írja elő, hogy a nagykövetek nyilvánosan levelezzenek politikai pártok vezetőivel, de mivel nyílt levélben keresték meg, kénytelen válaszolni.
Itt az orosz nagykövet válasza Magyar Péternek: Moszkva nem avatkozik be a magyar választási kampányba
Az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövetsége közösségi oldalán nyilvánosságra hozott egy levelet, amelyben Magyar Péterhez fordulva reagálnak a kampány kapcsán felmerült állítólagos orosz beavatkozásokról szóló hírekre. A nagykövetség szerint ez már „lejárt lemez”.
Egyetértek Önnel abban, hogy Magyarország egy szabadságszerető nép országa, amit nem lehet megfélemlíteni. Erről személyesen is meggyőződhettem, amikor az Ön csodálatos országában dolgoztam, amely az elmúlt években sok igazságtalan nyomást kapott az Európai Unió vezetőségétől
– írta a nagykövet, majd egyértelművé tette:
Brüsszellel ellentétben Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. A választás kizárólag a magyar népé.
A bejegyzés szerint a nagykövetség elsődleges célja a kétoldalú kapcsolatok fenntartása és fejlesztése, valamint a Magyarországon tartózkodó orosz állampolgárok érdekeinek védelme.
A nagykövet arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvánosságban terjedő „orosz fenyegetésekkel” kapcsolatos állítások rosszindulatú kitalációk, amelyeknek semmi köze nincs a diplomáciai misszióhoz.
Sztanyiszlavov a mostani bejegyzésben emlékeztetett korábbi nemzetközi esetekre is: „Jól emlékeznek arra, hogy a nyilvánosság előtt felkapott, kitalált orosz nyom a 2016-os amerikai elnökválasztás során elhalt, amikor nyilvánosságra kerültek azok az anyagok, amelyek bizonyították a hírszerzési adatok hamisítását és Moszkva szerepének politizálását Donald Trump választási győzelmében.”
Az orosz nagykövet emellett hangsúlyozta, hogy a hamis hírek terjesztését a jövőben sem fogják eltűrni, és a magyar választóknak világos képet kell kapniuk arról, mi történik a kampány során.
Hogy ezt a lejátszott lemezt be kell-e vonni a magyarországi választási kampányba, azt Önnek kell eldönteni.
– zárta bejegyzését.
Mint arról korábban lapunk is írt, az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet az RTL Híradó egyik munkatársa küldött számukra. A nagykövetség a válaszában határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten a magyar választásokkal összefüggésben.
