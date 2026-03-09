Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

családi napingyenes programhétvége

Ingyenes családi nap vár mindenkit a budai Fonóban

Március 14-én a a Budai Fonó Táncház különleges programot kínál. Íme a részletek!

Magyar Nemzet
Forrás: Sajtóanyag2026. 03. 09. 15:19
Fotó: Szoke Peter [email protected]
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Színes, tavaszi programokkal várják az érdeklődőket március 14-én, szombaton a Fonóban, ahol egy egész napos családi rendezvény kínál tartalmas kikapcsolódást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A szervezők célja, hogy közös élményekkel, zenével, tánccal és kreatív foglalkozásokkal teremtsenek vidám, közösségi hangulatot a családok számára.

Mint a plakáton is írják, „Kaland várja az egész családot!”. Az esemény ingyenesen látogatható. A kapunyitás 9.30-kor lesz, a programok pedig 10 órakor indulnak az Alma Együttes koncertjével, amely már évek óta a családi rendezvények egyik legkedveltebb fellépője.

11 órától Hamar Judit pszichológus és Hamar János addiktológiai konzultáns tartanak előadást a digitális függőség témájáról. Az előadás a mai családok mindennapjait érintő kérdésekre reflektál, és szakmai iránymutatást kínál a szülők számára.

Tavaszi családi nap a Fonóban – élmények kicsiknek és nagyoknak

A programokkal párhuzamosan 11.30-kor kezdődik a táncház, ahol Magyar Soma és barátai gondoskodnak a jó hangulatról és a talpalávalóról. Rövid ebédszünetet követően 13.30-tól ismét folytatódik a közös tánc, amely egészen 15 óráig tart.

A nap folyamán 11 és 15 óra között kézműves-foglalkozások várják a gyerekeket és az alkotni vágyó felnőtteket, emellett csillámtetoválás és arcfestés is színesíti a programkínálatot.

A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a cél egy vidám, közösségi hangulatú családi nap megteremtése, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára izgalmas programot.

Borítókép: Fonó Budai Zeneház (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu