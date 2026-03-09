Ingyenes családi nap vár mindenkit a budai Fonóban

Színes, tavaszi programokkal várják az érdeklődőket március 14-én, szombaton a Fonóban, ahol egy egész napos családi rendezvény kínál tartalmas kikapcsolódást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A szervezők célja, hogy közös élményekkel, zenével, tánccal és kreatív foglalkozásokkal teremtsenek vidám, közösségi hangulatot a családok számára.

Mint a plakáton is írják, „Kaland várja az egész családot!”. Az esemény ingyenesen látogatható. A kapunyitás 9.30-kor lesz, a programok pedig 10 órakor indulnak az Alma Együttes koncertjével, amely már évek óta a családi rendezvények egyik legkedveltebb fellépője.

11 órától Hamar Judit pszichológus és Hamar János addiktológiai konzultáns tartanak előadást a digitális függőség témájáról. Az előadás a mai családok mindennapjait érintő kérdésekre reflektál, és szakmai iránymutatást kínál a szülők számára.

Tavaszi családi nap a Fonóban – élmények kicsiknek és nagyoknak

A programokkal párhuzamosan 11.30-kor kezdődik a táncház, ahol Magyar Soma és barátai gondoskodnak a jó hangulatról és a talpalávalóról. Rövid ebédszünetet követően 13.30-tól ismét folytatódik a közös tánc, amely egészen 15 óráig tart.

A nap folyamán 11 és 15 óra között kézműves-foglalkozások várják a gyerekeket és az alkotni vágyó felnőtteket, emellett csillámtetoválás és arcfestés is színesíti a programkínálatot.

A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a cél egy vidám, közösségi hangulatú családi nap megteremtése, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára izgalmas programot.