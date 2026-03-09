nemzeti ünnepbatthyány lajos alapítványtáncház

Ünnepi táncház és népzenei szalon a várban

Március 14-én este a Budavári Főőrség Étterem és Kávéház épületében ünnepi programok várják az érdeklődőket.

Munkatársunktól
2026. 03. 09. 16:52
Táncház a Főőrségben
Március 14-én 19.30-tól a Budavári Főőrség Étterem és Kávéház épületében ünnepi táncházzal és népzenei szalonnal készülnek. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megvalósuló ünnepi program a Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) támogatásával, a Fiatalok Batthyány Köre (FBK), az Örökségünk Jövőjéért Alapítvány (ÖJA), valamint a Főőrség és Lovarda együttműködésével jöhet létre.

táncház
Az esemény plakátja

 

A néptánc kulturális viselkedési forma. A magyar táncházak revitalizációja a Kárpát-medencében a szellemi kulturális örökség megőrzését célzó »jó gyakorlat«. Éppen ezért a táncház az organikus népi kultúrának a fiatalok közösségében betöltött szerepére és élményszerű megélésére, a hagyomány átadásának innovatív és kreatív módjára ad lehetőséget, ahol a falu és város, az archaikus és modern izgalmas egymásra hatása történik

– hangsúlyozta a rendezvény házigazdája, Korzenszky Tamás etnográfus. 

Népzenei szalon a Főőrségben

A néptánctanítással és közös énekléssel egybekötött táncházat és örömzenét a határon túlról érkező Magyarpalatkai Banda, valamint a budapesti táncházakból jól ismert Kiss-Balbinat Ádám (Junior Prima díjas népzenész, hegedűművész) és zenekara muzsikálja a kávézó két emeletén.

A nemzeti összetartozás jegyében, az erdélyi Mezőségről érkezik muzsikálni a Magyarpalatkai Banda. Az egyedülálló és virtuóz előadásmódjukról ismert zenekar a táncházmozgalom illusztris adatközlő vonószenekara. A Kodoba zenész dinasztia apáról fiúra öröklődő zenei tudása az erdélyi hangszeres népzene egyik utolsó autentikus képviselője

– tette hozzá Korzenszky Tamás. 

Az ünnepi megemlékezésen köszöntőt mond Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere, Batthyány Boldizsár elnök (FBK) és Ötvös Sándor szakmai vezető (ÖJA), valamint közreműködnek a táncházat muzsikáló népzenészek és néptáncosok. 

Az eseményen fellép és a táncházban közreműködik a Corvinus Közgáz Táncegyüttes (CKN), amelynek tagjai a népművészet iránt elkötelezett egyetemisták és fiatal pályakezdő értelmiségiek.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

