Beárnyékolta a sztrájk az amerikai forgatókönyvírók díjátadóját

Ryan Coogler Bűnösök című filmje a legjobb eredeti forgatókönyv, Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmje pedig a legjobb adaptált forgatókönyv díját nyerte el az amerikai forgatókönyvírók céhének vasárnap este New Yorkban megrendezett díjátadó gáláján – számolt be róla a Variety.com.

2026. 03. 09.
Forrás: Variety.com
A céh díjátadó ceremóniáját rendszerint két helyszínen, New Yorkban és Los Angelesben tartják, de idén a céh nyugati szervezetének sztrájkja miatt a Los Angeles-i gála elmaradt.

Részlet a Bűnösök című filmből, amelynek írója, Ryan Coogler elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvért járó díjat

A filmes kategóriában a Bűnösök című természetfeletti vámpírfilmet író és rendező, Ryan Coogler vehette át az eredeti forgatókönyvért járó trófeát. A Thomas Pynchon Vineland című regénye nyomán készült Egyik csata a másik után forgatókönyvéért pedig Paul Thomas Anderson kapta a díjat.

A televíziós mezőnyben a legjobb drámasorozat forgatókönyvéért a Vészhelyzet Pittsburghben íróit jutalmazták, a legjobb vígjátéksorozat forgatókönyvének díját pedig a The Studio írói vehették át. A Vészhelyzet Pittsburghben című kórházsorozat a legjobb új széria forgatókönyvírói díját is megszerezte az estén, továbbá a sorozat 7:00 A.M. című epizódjának szkripjét is díjazták.

A dokumentumfilmek versenyében Msztiszlav Csernov ukrán rendező-forgatókönyvíró győzött a 2000 méter Andriivkáig című munkájával.

A New York-i ceremónián Walter Bernstein-díjjal ismerték el Stephen Colbertet, a The Late Show házigazdáját, aki a céh indoklása szerint

kreativitással, méltósággal és bátorsággal bizonyította, hogy hajlandó szembeszállni a társadalmi igazságtalansággal a nehézségek ellenére is.

Colbert népszerű műsora 11 évadot élt meg, de májusban a CBS csatorna pénzügyi indokokkal leveszi a műsoráról.

 

