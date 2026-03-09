Többmilliárdos új üzem épül Pécelen

A biztonsági bejárati ajtókat gyártó Nívó Csoport ötmilliárd forint értékben új üzemet épít Pécelen, ezzel újabb 115 munkahelyet hozva létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Nagytarcsán.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nívó Csoport beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a biztonsági bejárati ajtókat gyártó, hazai tulajdonú cég ötmilliárd forint értékben épít új üzemcsarnokot, amihez a kormány 1,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő 115 munkahely létrehozását. Kifejtette, hogy a projekt nyomán az eddig Magyarországra irányuló ajtóimport mintegy felét immár ki lehet majd váltani belföldi gyártással, ami azért igen fontos, mert

kulcskérdés, hogy minél kevesebbet importáljunk, minél többet állítsunk elő itthon, és aztán minél többet exportáljunk.

Rámutatott, hogy a beruházás önmagán túlmutató jelentőséggel bír, ugyanis a vállalat részt vesz a jövő szakembereinek képzésében, a gyárépítés pedig a 110 ezer embernek munkát adó, s évi 3500 milliárd forintos termelési értéket képviselő fémipar számára is komoly lökést tud adni.

Majd arra is kitért, hogy Pest vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorja volt, és az utóbbi tíz év során is két és félszeresére nőtt itt az ipari termelés értéke (tavaly már 6300 milliárd forintot elérve), miközben a munkanélküliség a felére esett, körülbelül három százalékra. Szavai szerint ez részben annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 325 nagyberuházás valósult meg a vármegyében állami támogatással.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely az új világrend kialakulását kíséri, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Mégiscsak az elmúlt tizenöt-tizenhat év megpróbáltatásai ellenére a magyar gazdaság olyan teljesítményekre volt képes, mint például, hogy egymillióval több embernek van ma munkája, mint tizenkét-tizenhárom évvel ezelőtt, mint hogy Európában a legalacsonyabb munkát terhelő adókat itt kell fizetni (…) Aztán, hogy itt Magyarországon Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik a családok, (…) és hát azt se felejtsük el, hogy az előttünk járó nemzedék számára nem csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is jár már

– sorolta. – Ugyanakkor az is világos, hogy a minket körülvevő hullámok és villámok nyomán ezek a bravúrszámba menő eredmények is könnyen veszélybe kerülhetnek, könnyen törékennyé válhatnak akkor, hogyha a jelenleg minket körülvevő háborúkat nem sikerül lezárni, hanem azok továbbterjednek – folytatta.