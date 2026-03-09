Hátulról ütötte el a gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott

A Győri Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen gépjárművezető ellen.

Segítségnyújtás nélkül hajtott el (Fotó: police.hu)

Nyúlon, a Tag út irányából Győrújbarát felé haladt ismeretlen személygépkocsival egy sofőr március 2-án 17 és 18 óra között. A vezető nem észlelte az úttest közepén haladó, vele azonos irányba közlekedő gyalogost és elütötte. A baleset következtében a sértett nő a földre esett és súlyos sérüléseket szenvedett.

– Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja a police.hu.