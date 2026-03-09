Rendkívüli

cserbenhagyásos balesetrendőrséggyalogos

Hátulról ütötte el a gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott

A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik egy közlekedési bűncselekmény elkövetőjének azonosítása érdekében. Az ismeretlen gépjárművezető gázolt, majd a helyszínről elhajtott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 14:58
rendőrautó szirénája
illusztráció Fotó: Pixabay.com/Pexels.com Forrás: Pixabay.com/Pexels.com
A Győri Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen gépjárművezető ellen.

Segítségnyújtás nélkül hajtott el
Segítségnyújtás nélkül hajtott el (Fotó: police.hu)

Nyúlon, a Tag út irányából Győrújbarát felé haladt ismeretlen személygépkocsival egy sofőr március 2-án 17 és 18 óra között. A vezető nem észlelte az úttest közepén haladó, vele azonos irányba közlekedő gyalogost és elütötte. A baleset következtében a sértett nő a földre esett és súlyos sérüléseket szenvedett.

– Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja a police.hu.

A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 


