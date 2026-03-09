Tisza-adó: jogerősen pert nyert a Ripost a Tisza Párt ellen

Nincs már fellebezési lehetősége a Tiszának, jogerős ítélet mondta ki, hogy jogszerűen ismertette a párt titkolni akart adócsomagját és a benyújtott helyreigazítási kérelmet elutasították – számolt be róla a Ripost.

Magyar Péter (Fotó: AFP)

Ahogy a Ripost megírta, brutális adóemeléssel készül a Tisza Párt a kormányzásra, Magyar Péterék pedig a beszámoló miatt indítottak sajtópert. A cikk alapját az augusztusban kiszivárgott adócsomag szolgáltatta.

A Tisza Párt keresetében egy olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére próbálták kötelezni a Ripost szerkesztőségét, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik személyijövedelemadó-emelést előirányzó pártdokumentum a Tisza Pártnál. A párt szerint a Ripost azt a hamis látszatot keltette, mintha a Tisza progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és súlyos szja-emelésre készülne.

A Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a keresetnek. Az elsőfokú ítéletet azonban a hírportál megfellebbezte. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az ítéletet, és a Tisza Párt keresetét indokaik alapján teljes egészében elutasította.

Jogerős ítélet mondja ki, hogy vannak titkos tervek a Tiszánál

A jogerős ítélet szerint a szerkesztőség ellenkérelmében jogosan hivatkozott arra, hogy Tarr Zoltán nyilatkozata – miszerint az adóemelés ügyében „nem mondhatják el az igazat” elégséges ténybeli alappal szolgál azon következtetés levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos (a cikk megjelenése után közzétett) programjához képest léteznek a pártban szja-emelésre, progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek. Ez a következtetés pedig – helyességétől, helytelenségétől függetlenül – politikai vitában kifejtett véleményként a véleménynyilvánítás szabadságának oltalmát élvezi akkor is, ha a felperes azt magára nézve sérelmesnek, politikai hátrányt okozónak tartja.

A másodfokú bíróság indokolása szerint a sajtó-helyreigazítási per kereteit meghaladja az abban való állásfoglalás, hogy egy politikai párt programja ténylegesen tartalmaz-e adóemelésre vagy adócsökkentésre vonatkozó terveket. A választást megelőző időszak (választási kampány) lényege éppen az, hogy a konkurens pártok egymás programját (vagy annak, illetve a választók felé való kommunikálásának hiányát) különböző fórumokon bírálják, az ellenfél politikusai által (akár zárt körben) elmondottakat, a tudomásukra jutott tényeket, birtokukba került okiratokat a hivatalosan közzétett programmal összevetik, értelmezik, kritizálják, azok alapján következtetéseket vonnak le, és ezeket a választók saját javukra való meggyőzése érdekében éles bírálatok és állítások megfogalmazásával közvetítik.