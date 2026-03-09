Bár hétfőn napközben nagyrészt derült idő várható, éjszaka egyre több fátyolfelhő érkezik nyugat felől, amelyek kedden már szűrik a napsütést – írja országos előrejelzésében a HungaroMet.
Kellemes kora tavasz örvendezteti meg az országot, egy dologra lesz csak érdemes odafigyelni + videó
Ezt jobb, ha nem felejti el.
Csapadék nem lesz. Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, majd kedden napközben elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és a Dél-Alföldön ismét megélénkül a délies szél. Kellemes kora tavasz örvendezteti meg az országot, csak a széldzsekit ne felejtse otthon.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, a keleti, északkeleti harmadban viszont több helyen 0 fok alá hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 19 fok között alakul.
