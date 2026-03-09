Sulyok Tamás a Dallas környéki magyarok vasárnap tartott megemlékezésén kiemelte, hogy az Egyesült Államokban régen meggyökeresedett magyar közösségek – így a dallasi magyarok is – megbecsülésnek örvendenek, akik helytállnak magyarként és amerikai állampolgárként is.

Sulyok Tamás Dallasban zárta amerikai útját – fontos üzenetet fogalmazott meg (Forrás: Sulyok Tamás/Facebook)

Sulyok Tamás a másokat is gazdagító magyar értékteremtés példájaként említette az 1848–49-es magyar forradalmat és szabadságharcot, amelynek szabadságeszméje megihlette az Egyesült Államok polgárságát. Hozzátette, hogy Abraham Lincoln későbbi elnök a magyar szabadságharc idején, Illinois állam képviselőjeként, a magyar szabadság ügyét támogató határozatjavaslatot nyújtott be az amerikai Kongresszushoz.

A magyar értékteremtés példájaként említette azoknak a magyar ciszterci atyáknak a munkáját, akik a szerzetesrend felszámolását követően, a kommunizmus elől elmenekülve kezdtek új életet az Egyesült Államokban.

Az ünnepséget az Our Lady of Dallas ciszterci apátság iskolájában rendezték. Sulyok Tamás Egyesült Államokban tett látogatásán felkereste a New Yorkban és Clevelandben élő magyar közösségeket, valamint ellátogatott a Louisiana állambeli, 1896-ban alapított Árpádhon magyar közösségéhez.