Sulyok Tamás Dallasban zárta amerikai útját – fontos üzenetet fogalmazott meg

A texasi magyarok március 15-i ünnepségén zárult Sulyok Tamás köztársasági elnöknek az Egyesült Államok magyar diaszpóraközösségeit érintő látogatása Dallasban. Sulyok Tamás Egyesült Államokban tett látogatásán felkereste a New Yorkban és Clevelandben élő magyar közösségeket, valamint ellátogatott a Louisiana állambeli, 1896-ban alapított Árpádhon magyar közösségéhez.

Forrás: MTI2026. 03. 09. 17:41
A texasi magyarok március 15-i ünnepségén zárult a köztársasági elnök látogatása Forrás: Sulyok Tamás/Facebook
Sulyok Tamás a Dallas környéki magyarok vasárnap tartott megemlékezésén kiemelte, hogy az Egyesült Államokban régen meggyökeresedett magyar közösségek – így a dallasi magyarok is – megbecsülésnek örvendenek, akik helytállnak magyarként és amerikai állampolgárként is.

Sulyok Tamás a másokat is gazdagító magyar értékteremtés példájaként említette az 1848–49-es magyar forradalmat és szabadságharcot, amelynek szabadságeszméje megihlette az Egyesült Államok polgárságát. Hozzátette, hogy Abraham Lincoln későbbi elnök a magyar szabadságharc idején, Illinois állam képviselőjeként, a magyar szabadság ügyét támogató határozatjavaslatot nyújtott be az amerikai Kongresszushoz.

A magyar értékteremtés példájaként említette azoknak a magyar ciszterci atyáknak a munkáját, akik a szerzetesrend felszámolását követően, a kommunizmus elől elmenekülve kezdtek új életet az Egyesült Államokban.

Az ünnepséget az Our Lady of Dallas ciszterci apátság iskolájában rendezték. Sulyok Tamás Egyesült Államokban tett látogatásán felkereste a New Yorkban és Clevelandben élő magyar közösségeket, valamint ellátogatott a Louisiana állambeli, 1896-ban alapított Árpádhon magyar közösségéhez.

Sulyok Tamás közösségi oldalán felidézte, hogy számos történetet hallott az elmúlt napokban az amerikai magyarság képviselőitől arról, hogy ki, hogyan és mikor került Magyarországról az Egyesült Államokba. 

Van, akinek a dédszülei költöztek ki, és van, aki néhány éve él Amerikában. Minden közösségnek vannak személyes és közös történetei, legyen szó a New York-i magyar tudósokról vagy Árpádhon epertermesztőiről

– sorolta. Azt írta: a híd, ami összeköti őket egymással és egyben velünk, magyarországi magyarokkal, magyar nyelvünk és hagyományaink, kultúránk, történelmünk megőrzése és átörökítésének szándéka. Arról is beszámolt, hogy a texasi Dallas melletti Irvingben egy magyar alapítású szerzetesközösségnél vettek részt szentmisén, nagyböjt harmadik vasárnapján. 

Az „Our Lady of Dallas” ciszterci apátságot a magyarországi szerzetesrendek 1945 utáni ellehetetlenítése elől az Egyesült Államokba menekített magyar szerzetesek alapították, majd 1962-től bencés mintára iskolát is indítottak. Lelóczky Donát atya 94 évesen is a közösség egyik motorja és lelki vezetője, Marton Bernát atya pedig, aki – azt követően, hogy 1956 után Amerikába érkezett – a dallasi közösségben kezdte szerzetesi és papi pályáját, majd egy ideig Magyarországon is szolgált.

A magyar nyelvű szentmise itt is, ahogy Clevelandben, a közösség egyik fontos tartóoszlopa, a közös imádság után pedig tartalmas beszélgetésen osztották meg velem a nemzeti kötődésükkel kapcsolatos történeteiket a dallasi magyarok

– fűzte hozzá.

Lapunk arról is beszámolt, hogy a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön.

Borítókép: A texasi magyarok március 15-i ünnepségén zárult a köztársasági elnök látogatása (Forrás: Sulyok Tamás/Facebook)

