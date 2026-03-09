Váratlan gesztust tett Kövér László a parlamentben magából kikelve ordítozó Szabó Tímeának + videó

A megszokott stílusban, magából kikelve, ordítozva zárta a parlamenti ciklust (és vélhetően országgyűlési képviselői pályafutását is) Szabó Tímea.

Szabó Tímea hű maradt dühös önmagához (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

A lenullázott Párbeszéd politikusa a Szőlő utcai üggyel kapcsolatosan, hamis vádakkal fűszerezve mondandóját, fúria módra vonta kérdőre a kormány tagjait.

Az üvöltöző képviselőnek Rétvári Bence államtitkár válaszolt, jelezve, hogy Szabó Tímea úgy távozik a parlamentből, ahogy idekerült, „ahogy ideküldték Kabulból vagy ki tudja honnan”. Hozzátette: a képviselő a parlamentben töltött utolsó hetén is ugyanazt a vádaskodó stílust folytatja, ami az előző ciklusokban is jellemezte őt, és féligazságokkal, hazugságokkal vádolta a kormánypárti képviselőket.

De ennek most egyszer és mindenkorra vége, mert ön a pártjával együtt innen, a parlamentből most távozik

– mondta az államtitkár, akinek mondandóját Szabó bekiabálással zavarta.

Ekkor szólt közbe Kövér László házelnök:

Még utoljára kiabálja ki magát, nyugodtan. Nem szólok közbe. Tessék, parancsoljon, megengedem

Az ominózus jelenetet itt nézheti meg: