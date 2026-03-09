Kövér LászlóSzabó Tímeaparlament

Váratlan gesztust tett Kövér László a parlamentben magából kikelve ordítozó Szabó Tímeának + videó

Hozta a formáját az utolsó parlamenti felszólalásában is Szabó Tímea. A mára már láthatatlan Párbeszéd képviselője magából kikelve, teljes hangerővel kérte számon a kormányt, és heves szóváltásba keveredett Rétvári Bence államtitkárral. Ekkor lépett közbe Kövér László, aki nagylelkű gesztust gyakorolt a dühös politikus felé.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír Tv2026. 03. 09. 19:17
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A megszokott stílusban, magából kikelve, ordítozva zárta a parlamenti ciklust (és vélhetően országgyűlési képviselői pályafutását is) Szabó Tímea. 

Szabó Tímea hű maradt dühös önmagához (Fotó:  Képernyőkép/YouTube)

A lenullázott Párbeszéd politikusa a Szőlő utcai üggyel kapcsolatosan, hamis vádakkal fűszerezve mondandóját, fúria módra vonta kérdőre a kormány tagjait. 

Az üvöltöző képviselőnek Rétvári Bence államtitkár válaszolt, jelezve, hogy Szabó Tímea úgy távozik a parlamentből, ahogy idekerült, „ahogy ideküldték Kabulból vagy ki tudja honnan”. Hozzátette: a képviselő a parlamentben töltött utolsó hetén is ugyanazt a vádaskodó stílust folytatja, ami az előző ciklusokban is jellemezte őt, és féligazságokkal, hazugságokkal vádolta a kormánypárti képviselőket. 

De ennek most egyszer és mindenkorra vége, mert ön a pártjával együtt innen, a parlamentből most távozik 

– mondta az államtitkár, akinek mondandóját Szabó bekiabálással zavarta. 

Ekkor szólt közbe Kövér László házelnök:

Még utoljára kiabálja ki magát, nyugodtan. Nem szólok közbe. Tessék,  parancsoljon, megengedem

Az ominózus jelenetet itt nézheti meg: 

Borítókép: Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. március 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


