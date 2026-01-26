Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Staller Ilonával kezdődött. „Husika”, vagyis Cicciolina, aki a Duna Intercontinentálban kezdte belügyes besúgó k…rvaként, majd elment külföldre és ott csinált „karriert” mint pornós, aki különböző egzotikus állatokkal is hajlandó volt kefélni. Sokat elmond a világról, hogy ezek után – vagy éppen ezért? – az olasz parlament képviselőjévé választották. „Politikai” pályáját az első olasz zöldpártban kezdte – hol máshol kezdte volna? –, majd átigazolt az Olasz Radikális Pártba – ó, hát persze…

Most, kiöregedett k…rvaként, a Tisza Párt és Magyar Péter lelkes rajongója és támogatója.

Aztán jött Róka Réka.

Róka Réka nem akárki, ő a Tisza Párt egyik Fejér vármegyei vezetője. Magyar Péter Nagykanizsán hosszan méltatta Róka „kitartó, fáradhatatlan munkáját”, melynek elismeréseképpen egy oklevelet is átadott odaadó hívének. Róka Rékát többször is látták Brüsszelben Magyar Péterrel sétálgatni.

Szoros kapcsolat ez, összehozta őket a politika.

Ám

Róka mami nem csak ebből él, van neki más munkája is. A másik „munkahelyén” Valentina Gardell néven ismerik, ebbéli minőségében pedig ismert pornós, a világ egyik leghíresebb – még a mi Kovinknál is híresebb! – pornórendezőjének, Pierre Woodmannak a kedvence, aki „nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem”.

Aki Magyar Péter mellé szegődik, hogy is riadna el ilyesmitől…

És most befutott a harmadik is végre.

Befutott Hetei Lilka.

Lelkes, fáradhatatlan aktivistája ő a kicsike, sz…ros gatyás (bölöm)bikának, nem is a Lázárinfón tartott kis performansza a leghíresebb, hanem amikor elmagyarázza, mit is tesz a Tisza Párt a diktatúra ellen. Itt lehet megnézni, érdemes, mert ez a bizonyíték rá, hogy igenis lehetséges az élet két darab szürke agysejttel: https://magyarnemzet.hu/bayer-zsolt-blogja/2026/01/bayer-zsolt-ket-szurke-agysejt

Talán mondanom sem kell, hogy

a mi kis Lilkánknak is van másik munkája, amikor ott melózik, akkor Kiara Bloomd a neve, magától értetődik, hogy pornózik, „a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta”, továbbá „jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal […], nagyon szereti a szexmunkát, mert jól megfizetik, ezzel ő maga dicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.”

Micsoda művésznő, ugye?