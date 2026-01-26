idezojelek
Poszt-trauma

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Fotó: Szigetváry Zsolt
Staller Ilonával kezdődött. „Husika”, vagyis Cicciolina, aki a Duna Intercontinentálban kezdte belügyes besúgó k…rvaként, majd elment külföldre és ott csinált „karriert” mint pornós, aki különböző egzotikus állatokkal is hajlandó volt kefélni. Sokat elmond a világról, hogy ezek után – vagy éppen ezért? – az olasz parlament képviselőjévé választották. „Politikai” pályáját az első olasz zöldpártban kezdte – hol máshol kezdte volna? –, majd átigazolt az Olasz Radikális Pártba – ó, hát persze…

Most, kiöregedett k…rvaként, a Tisza Párt és Magyar Péter lelkes rajongója és támogatója.

Aztán jött Róka Réka.

Róka Réka nem akárki, ő a Tisza Párt egyik Fejér vármegyei vezetője. Magyar Péter Nagykanizsán hosszan méltatta Róka „kitartó, fáradhatatlan munkáját”, melynek elismeréseképpen egy oklevelet is átadott odaadó hívének. Róka Rékát többször is látták Brüsszelben Magyar Péterrel sétálgatni.

Szoros kapcsolat ez, összehozta őket a politika.

Ám 

Róka mami nem csak ebből él, van neki más munkája is. A másik „munkahelyén” Valentina Gardell néven ismerik, ebbéli minőségében pedig ismert pornós, a világ egyik leghíresebb – még a mi Kovinknál is híresebb! – pornórendezőjének, Pierre Woodmannak a kedvence, aki „nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem”.

Aki Magyar Péter mellé szegődik, hogy is riadna el ilyesmitől…

És most befutott a harmadik is végre.

Befutott Hetei Lilka.

Lelkes, fáradhatatlan aktivistája ő a kicsike, sz…ros gatyás (bölöm)bikának, nem is a Lázárinfón tartott kis performansza a leghíresebb, hanem amikor elmagyarázza, mit is tesz a Tisza Párt a diktatúra ellen. Itt lehet megnézni, érdemes, mert ez a bizonyíték rá, hogy igenis lehetséges az élet két darab szürke agysejttel: https://magyarnemzet.hu/bayer-zsolt-blogja/2026/01/bayer-zsolt-ket-szurke-agysejt

Talán mondanom sem kell, hogy 

a mi kis Lilkánknak is van másik munkája, amikor ott melózik, akkor Kiara Bloomd a neve, magától értetődik, hogy pornózik, „a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta”, továbbá „jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal […], nagyon szereti a szexmunkát, mert jól megfizetik, ezzel ő maga dicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.”

Micsoda művésznő, ugye?

De vajon miért rajonganak ezek a pornós „művésznők” a Tiszáért?

Az egyik megfejtést az Orbán Viktor barátai Facebook-csoportban olvashatjuk:

„Végül is, egyáltalán nem kell csodálkozni azon, hogy Róka Réka után újabb pornós párttag tűnt fel a Tiszában. Ha belegondolunk, Hetei Lilkával – művésznevén Kiara Bloomd –, a csepeli Tisza-sziget alapítójával ugyanazt teszik filmjeiben, mint amit a Tiszával szoktak Brüsszelben… Ugyanaz a munka kicsiben és nagyban – ha valahol megértik a szerepét, az pontosan a Tisza Párt!”

Ez bizony hibátlan megfejtésnek tűnik. Talán csak annyival lehet kiegészíteni, hogy 

ezeknek a pornósoknak az intellektuális és morális színvonala áll a lehető legközelebb Magyar Péter intellektuális és morális színvonalához. Similis simili gaudet.

Ha pedig ezt megbeszéltük, akkor meg is érkeztünk Szabó Tímeához.

Tudják, ő az a parlamenti képviselő, akiben már évekkel ezelőtt megőrült a boldogtalanság, ezért reggeltől estig lefelé görbülő pengeszájjal üvöltözik, szürke agysejtjeinek száma pedig vetekszik a Kiara Bloomdéval.

Na most 

megérkezett tehát Timcsi – művésznevén HP –, és bejelentette, feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd mindenhol fellelhető pikáns kis fotóit, amelyek azért lelhetők fel mindenhol – az ilyesmire szakosodott oldalakon –, mivel a „művésznő” maga tette oda őket,

ugyanis abból él, hogy „a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta”. Ezért reklámozza saját magát ilyen módon. Hát igen, mindenki úgy boldogul, ahogy bír, ugye…

De pengeszáj szerint – figyelj! – nem ez a helyzet, hanem:

„Az az érv, hogy »a kép pornófilmből származik«, jogilag nem mentség. Attól, hogy valaki egy adott kontextusban hozzájárult a képmása rögzítéséhez, nem következik, hogy azt bárki, bármikor, bármilyen célra felhasználhatja. A kontextusváltás nem megengedett.”

Ezt mondta morcika. És megy feljelenteni.

Mi pedig hunyjuk le szemünket és képzeljük el, ha egy fideszes aktivista lenne pornós, és az „adott kontextusban” készült, majd saját maga által közszemlére tett képekkel lenne tele az internet. Önök szerint mit művelne a libertáriánus-marxista-woke hazai sajtó vele? Mennyire lenne tele minden a képeivel, és hány felszólalásban lobogtatnák azokat a képeket a parlamentben a libertáriánus-marxista-woke képviselők, köztük pengeszájú Timcsike?

Na, hát akkor ezzel is végeztünk.

És mit tegyünk, ha eszünkbe jut a régi magyar bölcsesség, amely szerint, aki k…rvának áll, ne csodálkozzon, ha megb…sszák.

Hát bizony, ne…

               
       
       
       

