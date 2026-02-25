Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Poszt-trauma

Hír és hírérték a ballib médiában

Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Tiszaplakáterőszak 2026. 02. 25. 16:26
Egy rohadt, szemét, gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban, mivel az meg merte kérdezni tőle, miért vágja le a fideszes jelölt plakátjait. A rohadt, szemét, gyáva patkány erre nekiment, kétszer megütötte, a földön fekvőbe még bele is rúgott, aztán elment. Az esetről itt olvashat:

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/02/megtamadtak-egy-fideszes-aktivistat-aki-a-plakatrongalokat-kerte-szamon-video

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/02/a-bal-kezeben-ott-volt-a-sniccer-a-jobb-kezevel-utott-megszolalt-lapunknak-a-megtamadott-fideszes-aktivista

A vérlázító esetről ma 10.19-kor jelent meg írásunk (a Mandiner 11.06-kor számolt be róla).

Most 15.27 van, és a helyzet a következő: 24: semmi, 444: semmi, Telex: semmi, Hang: semmi. Nevezett FOS számára nem bír hírértékkel az eset. És ideje, hogy egy pillanatra elmerengjünk, mit művelne ez a FOS, ha mindez fordítva történt volna, vagyis egy tiszás aktivista kérte volna számon a fideszes plakátrongálót, hogy miért csinálja, amit csinál, mire az nekiesett volna és összeveri. Gondolom, mindannyiunk számára világos, hogy abban az esetben két hétig ez lenne a vezérfonal, le sem szállnának a témáról, és megszámlálhatatlan mennyiségű véleménycikkben elemeznék a „fideszes gyűlöletkeltés” rettenetes végeredményét, továbbá megszólaltatnák a létező összes „szakértőjüket”, akik telezokognák a világot az „orbáni fasizmusról”. És persze nem maradna le a dologról a nyugati sajtó vonatkozó része (FOS) sem.

Ám most kussolnak. Befogják a becstelen pofájukat és lapítanak, mint az a bizonyos a fűben. Egyrészt azért, mert ez nyilván nem fér bele az „orbáni fasizmusról” meg a „fideszes gyűlöletkeltésről” évek óta építgetett, velejéig hazug narratívájukba, másrészt ezek pontosan ugyanolyanok, mint az a patkány, aki ezt elkövette.

Ha valakinek eseteg feltűnt, hogy az iménti felsorolásból kimaradt a HVG, nos, igen, kimaradt, ugyanis ők írtak az esetről – na de hogy! Mutatom: „Videó: plakátrongáló támadt az őt számonkérő fideszesre Ferencz Orsolya szerint

A képviselő állítja: a támadó többször megütötte áldozatát, akit most kórházban ápolnak”

Jó, mi? Ezt sikerült kiizzadnia magából ennek a FOS-nak 14 óráig. Addig ültek rajta. És töprengtek, hogy most mi legyen, megírják vagy ne írják? – És ha igen, akkor hogyan keretezzük? – tette fel a nagy kérdést az ügyeletes FOS-szerkesztő, és végre kitalálták: 

– Írjuk azt, hogy ez az egész Ferencz Orsolya szerint történt, történt így!

Egy gyakornok közbeszólt:

– De hát, ott a videó, azon rajta van minden, a hülye is látja, mi történt…

– Te ne szólj bele, gyerek, még sokat kell tanulnod! A Ferencz Orsolya szerint történt így, a többi nem számít!

És lőn…

Itt tartunk most. Majd holnap elolvassuk azt is, valahol a mély FOS-ban, hogy valójában a megtámadott tehet az egészről, mert fideszes.

Istenem, adj erőt, hogy elviseljük ezeket, mert az a helyzet, hogy elviselhetetlenek…

PS: Továbbra sem értem, miért kell kitakarni a mocskos pofáját annak a patkánynak? A rendőrség keresi, és mint a körözés esetén, sokat segít, ha mindenki látja. Esetleg attól fél valaki, hogy meg lesz találva, mielőtt a rendőrség megtalálja? Lehet. De tessék mondani: akkor mi van?

