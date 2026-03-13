Árpa Attila durván beszólt Orbánéknak, akcióban az RTL-es különítmény

Azt már megszokhattuk, hogy az RTL jól fizetett sztárjai állandóan hergelnek a kormány ellen. A megszokott véresszájú figurák – Molnár Áron, Nagy Ervin és Vályi Pista – mellett megjelent egy régi harcos is, Árpa Attila.
A színész, rendező tőle szokatlan módon állt bele a kormányba. A Facebook-oldalára kitett egy képet, amivel bebizonyította, hogy ő is beállt a háborúpárti RTL-es hergelők közé.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Egy kis adalék a fröcsögő, magát humorosnak és főként hitelesnek gondoló színész megítéléséhez. Árpa Attila 2018 óta szervezett a lakásán olyan összejöveteleket, ahol vendégeivel közösen drogoztak, elmondásuk szerint azért, hogy közösen ihletet meríthessenek. Beszélgetéseikben a kokaint kódnéven forgatókönyvnek nevezték.
A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott a tárgyaláson:
Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni.
Mint ismert, 2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek. A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt.
További Poszt-trauma híreink
A másodfokú, jogerős ítéletet hozó tárgyalásra 2023. november 14-én került sor, ahol Árpa Attilát és két művésztársát is bűnösnek találták kábítószer-kereskedelemben, az RTL színészét egy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték két évre próbaidőre felfüggesztve, míg két társát egy év hat hónap, illetve egy év börtönbüntetésre, egyikük esetében két évre, másikuknál egy évre felfüggesztve.
Ennyit arról a bizonyos hitelességről.
Van még kérdés?
Borítókép: Árpa Attila (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba
A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A Jobbik-sztori véget ért
Igazunk volt, van és lesz!
Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja
Létezik-e még közvélemény?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt, beütött a mulatós
„Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád! Utolsó húzásod az olajblokád”
Kiderült Kunhalmi Ágnes féltve őrzött titka, Magyar Péternek szólt az üzenete
Az a bizonyos utolsó szalmaszál.
Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása
Erre már nincsenek szavak.
Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság
Gyurcsány embere volt a tettes.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba
A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!