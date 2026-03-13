idezojelek
Poszt-trauma

Árpa Attila durván beszólt Orbánéknak, akcióban az RTL-es különítmény

Mindent bevetnek.

árpa attila fővárosi főügyészség molnár áron nagy ervin 2026. 03. 13. 5:22
Azt már megszokhattuk, hogy az RTL jól fizetett sztárjai állandóan hergelnek a kormány ellen. A megszokott véresszájú figurák – Molnár Áron, Nagy Ervin és Vályi Pista – mellett megjelent egy régi harcos is, Árpa Attila.

A színész, rendező tőle szokatlan módon állt bele a kormányba. A Facebook-oldalára kitett egy képet, amivel bebizonyította, hogy ő is beállt a háborúpárti RTL-es hergelők közé. 

Egy kis adalék a fröcsögő, magát humorosnak és főként hitelesnek  gondoló színész megítéléséhez. Árpa Attila 2018 óta szervezett a lakásán olyan összejöveteleket, ahol vendégeivel közösen drogoztak, elmondásuk szerint azért, hogy közösen ihletet meríthessenek. Beszélgetéseikben a kokaint kódnéven forgatókönyvnek nevezték.  

A bíró ismertetése szerint Árpa például így fogalmazott a tárgyaláson

Figyelj, van nálam két nagyon jó forgatókönyv! Ha nem jössz át, akkor egyedül fogom megfilmesíteni.

Mint ismert, 2019. március 22-én Árpa Attila két művésztársát éppen egy ilyen összejövetelre menet állították meg a rendőrök, és lefoglalták a náluk lévő 3 gramm kokaint, amit korábban vettek. A Fővárosi Főügyészség 2021-ben emelt vádat Árpa Attila és társai ellen kábítószer-kereskedelem miatt.

A másodfokú, jogerős ítéletet hozó tárgyalásra 2023. november 14-én került sor, ahol Árpa Attilát és két művésztársát is bűnösnek találták kábítószer-kereskedelemben, az RTL színészét egy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték két évre próbaidőre felfüggesztve, míg két társát egy év hat hónap, illetve egy év börtönbüntetésre, egyikük esetében két évre, másikuknál egy évre felfüggesztve. 

Ennyit arról a bizonyos hitelességről.

Van még kérdés?

Borítókép: Árpa Attila (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

