idezojelek
Poszt-trauma

Magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt, beütött a mulatós

„Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád! Utolsó húzásod az olajblokád”

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Péterukrán aranykonvojzelenszkijtukrán 2026. 03. 12. 5:22
0

Mint ismert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Zelenszkij, magyar népdal, ukrán
Az aranykonvoj tartalma - (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.

Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény.

Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:

híj, híj Zelenszkij!

a páncélautó szelte az utat

csilingeltek az aranyrudak

milliárd számra vitték a cash-t

Kijevbe érnek míg leszáll az est

De útba esik Magyar Péter

gazdát cserélne  néhány tétel

de mielőtt  beindul a matek

a benzinkútnál lecsap a TEK

Zelenszkij ordít és tombol

Orbáné lett az aranykonvoj

hiába az ukrán segítő kéz

A Tiszának nem jutott pénz

Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!

utolsó húzásod az olajblokád

hej, ukrán banki alkalmazott

a hatóság erőszakot alkalmazott

egyenruhájuk frissen vasalt

de mind a hét a földön hasalt

volt velük egy titkosszolga

neki ugyan itt mi dolga?

tiszás ügyvéd magát jól felszívja

de az ukrán gyorsan ki lett utasítva

Az új dalt itt hallgathatják meg:

Wellor zseniális szövege ezúttal a magyar mulatós zenével párosulva, képletesen szólva két vállra fekteti Zelenszkijt és Brüsszelből iányírott támogatóját, Magyar Pétert is.

Máskor jobban meggondolja majd, hogy kivel akar kiszúrni, kivel akar szórakozni.

A magyarok nem hagyják magukat!

Borítókép: Wellor új számának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Márton
idezojelekegyesült államok

Regionálisan szervezett világ

Békés Márton avatarja

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu