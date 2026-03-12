Magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt, beütött a mulatós

Mint ismert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.
További Poszt-trauma híreink
Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.
Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény.
Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:
híj, híj Zelenszkij!
a páncélautó szelte az utat
csilingeltek az aranyrudak
milliárd számra vitték a cash-t
Kijevbe érnek míg leszáll az est
De útba esik Magyar Péter
gazdát cserélne néhány tétel
de mielőtt beindul a matek
a benzinkútnál lecsap a TEK
Zelenszkij ordít és tombol
Orbáné lett az aranykonvoj
hiába az ukrán segítő kéz
A Tiszának nem jutott pénz
Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!
utolsó húzásod az olajblokád
hej, ukrán banki alkalmazott
a hatóság erőszakot alkalmazott
egyenruhájuk frissen vasalt
de mind a hét a földön hasalt
volt velük egy titkosszolga
neki ugyan itt mi dolga?
tiszás ügyvéd magát jól felszívja
de az ukrán gyorsan ki lett utasítva
További Poszt-trauma híreink
Az új dalt itt hallgathatják meg:
Wellor zseniális szövege ezúttal a magyar mulatós zenével párosulva, képletesen szólva két vállra fekteti Zelenszkijt és Brüsszelből iányírott támogatóját, Magyar Pétert is.
Máskor jobban meggondolja majd, hogy kivel akar kiszúrni, kivel akar szórakozni.
A magyarok nem hagyják magukat!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Wellor új számának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba
A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A Jobbik-sztori véget ért
Igazunk volt, van és lesz!
Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja
Létezik-e még közvélemény?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Kiderült Kunhalmi Ágnes féltve őrzött titka, Magyar Péternek szólt az üzenete
Az a bizonyos utolsó szalmaszál.
Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb ámokfutása
Erre már nincsenek szavak.
Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság
Gyurcsány embere volt a tettes.
Para-Kovács Imre hatalmas hibája sokba kerülhet Magyar Péternek
Ismét lelepleződtek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba
A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.
A hamis pátosz politikája
A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!