Magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt, beütött a mulatós

Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.

Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény.

Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:

híj, híj Zelenszkij!

a páncélautó szelte az utat

csilingeltek az aranyrudak

milliárd számra vitték a cash-t

Kijevbe érnek míg leszáll az est

De útba esik Magyar Péter

gazdát cserélne néhány tétel

de mielőtt beindul a matek

a benzinkútnál lecsap a TEK

Zelenszkij ordít és tombol

Orbáné lett az aranykonvoj

hiába az ukrán segítő kéz

A Tiszának nem jutott pénz

Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!

utolsó húzásod az olajblokád

hej, ukrán banki alkalmazott

a hatóság erőszakot alkalmazott

egyenruhájuk frissen vasalt

de mind a hét a földön hasalt

volt velük egy titkosszolga

neki ugyan itt mi dolga?

tiszás ügyvéd magát jól felszívja

de az ukrán gyorsan ki lett utasítva