Zelenszkij egyre mélyebbre süllyed, ismét támadja Orbánt, s nem bánta meg, hogy megfenyegette őt

Volodimir Zelenszkij a Politico brüsszeli lapnak adott interjút, amelyben részletesen kitért a Magyarországgal és a miniszterelnökkel való viszonyára. Mivel Ukrajna politikai döntést hozott a Barátság kőolajvezeték leállítására, Magyarország és Szlovákia visszatartja a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, amelyet az EU-tagállamok nyújtottak, és amelynek célja Kijev gazdaságának és védelmi iparának támogatása a következő néhány évben. Zelenszkij azt mondta, azt szeretné, ha az EU kidolgozna egy B tervet arra az esetre, ha Orbán Viktor „zsarolását” nem sikerülne legyőzni, mielőtt Kijev erőforrásai kimerülnének.

Nekünk és Európának, mindannyiunknak szükségünk van erre a B tervre

– mondta.

Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nemcsak az ukrán értékeket védjük, hanem egész Európa szabadságát is

– jegyezte meg az ukrán elnök.

Amikor arról kérdezték, hogy túl messzire ment-e azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktort,

Zelenszkij azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a „diplomáciai hallgatás” „nagyon hasznos” lett volna a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során.

Azaz nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette a kormányfőt.

Orbán Viktor hozzáállásával kapcsolatos legnyíltabb kritikáját fogalmazta meg az interjúban az ukrán vezető. Zelenszkij azzal vádolta őt, hogy megpróbálta blokkolni, majd visszavonni az Oroszország elleni szankciókat, és azt állította hogy „zsarol” az EU-hitel ügyében.

Magyarország és Szlovákia azt akarja, hogy Zelenszkij javítsa ki a kulcsfontosságú Barátság vezetékben keletkezett károkat, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat országaikba. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban többször kijelentette, hogy Zelenszkij politikai okokból szándékosan késlelteti a javításokat.

Volodimir Zelenszkij azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a probléma Orbánnal van, nem pedig a vezetékkel, amelyet az orosz bombázások megrongáltak.

Magyarország miniszterelnöke „barátja” és „stratégiai partnere” Oroszországnak, valamint Putyin „szövetségese” – mondta.

[Az] orosz vezető oldalán áll. Ugyanezt teszi, mindent blokkol Ukrajna érdekében. Csak egy dolgot nem tesz ma – nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket

– mondta Zelenszkij Orbánról.

És nem küldi a katonáit. De blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeszközöket, a fegyvereket, és ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását

– tette hozzá Zelenszkij.