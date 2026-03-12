Orbán ViktorZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij egyre mélyebbre süllyed, ismét támadja Orbánt, s nem bánta meg, hogy megfenyegette őt

Az ukrán elnök a brüsszeli Politico lapnak nyilatkozott, amelyben részletesen beszámolt a Magyarország és Ukrajna közötti viszonyról. Volodimir Zelenszkij ismét felmondta a szövegét, amely arról szól, hogy Orbán Viktor közel áll Putyinhoz, s kemény szavakkal támadta hazánkat. Zelenszkij egyáltalán nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a „diplomáciai hallgatás” „nagyon hasznos” lett volna a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 6:16
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij a Politico brüsszeli lapnak adott interjút, amelyben részletesen kitért a Magyarországgal és a miniszterelnökkel való viszonyára. Mivel Ukrajna politikai döntést hozott a Barátság kőolajvezeték leállítására, Magyarország és Szlovákia visszatartja a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, amelyet az EU-tagállamok nyújtottak, és amelynek célja Kijev gazdaságának és védelmi iparának támogatása a következő néhány évben. Zelenszkij azt mondta, azt szeretné, ha az EU kidolgozna egy B tervet arra az esetre, ha Orbán Viktor zsarolását” nem sikerülne legyőzni, mielőtt Kijev erőforrásai kimerülnének. 

Orbán Viktort fenyegeti Zelenszkij (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
 

Nekünk és Európának, mindannyiunknak szükségünk van erre a B tervre

 – mondta. 

Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nemcsak az ukrán értékeket védjük, hanem egész Európa szabadságát is

 – jegyezte meg az ukrán elnök.

Amikor arról kérdezték, hogy túl messzire ment-e azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktort,

 Zelenszkij azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a „diplomáciai hallgatás” „nagyon hasznos” lett volna a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során.

Azaz nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette a kormányfőt.

Orbán Viktor hozzáállásával kapcsolatos legnyíltabb kritikáját fogalmazta meg az interjúban az ukrán vezető. Zelenszkij azzal vádolta őt, hogy megpróbálta blokkolni, majd visszavonni az Oroszország elleni szankciókat, és azt állította hogy „zsarol” az EU-hitel ügyében.

Magyarország és Szlovákia azt akarja, hogy Zelenszkij javítsa ki a kulcsfontosságú Barátság vezetékben keletkezett károkat, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat országaikba. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban többször kijelentette, hogy Zelenszkij politikai okokból szándékosan késlelteti a javításokat.

Volodimir Zelenszkij azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a probléma Orbánnal van, nem pedig a vezetékkel, amelyet az orosz bombázások megrongáltak.

Magyarország miniszterelnöke „barátja” és „stratégiai partnere” Oroszországnak, valamint Putyin „szövetségese” – mondta.

[Az] orosz vezető oldalán áll. Ugyanezt teszi, mindent blokkol Ukrajna érdekében. Csak egy dolgot nem tesz ma – nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket

 – mondta Zelenszkij Orbánról. 

És nem küldi a katonáit. De blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeszközöket, a fegyvereket, és ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását

 – tette hozzá Zelenszkij. 

Az interjú további részében Volodimir Zelenszkij elmondta: azt akarja, hogy Donald Trump fokozza a nyomást Vlagyimir Putyinra, és hagyja abba a rá nehezedő nyomásgyakorlást, hogy beleegyezzen egy fegyverszünetbe több mint négy év háború után. 

Az ukrán vezető szerint a népe „fáradt”, de a hangulat továbbra is erős, és nem állnak készen arra, hogy elfogadják Oroszország ultimátumait az ország keleti részén található hatalmas földterületek átadására. 

A béketárgyalásokat illetően Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Trump befolyása továbbra is kulcsfontosságú lesz. 

Szükségünk van tárgyalásokra. Támogatjuk azokat

 – mondta Zelenszkij az interjúban. Kiemelte: „Nem bízunk Oroszországban, de azt hiszem, és bízom benne, hogy az amerikaiak valóban véget akarnak vetni ennek a háborúnak. Remélem, hogy segíteni fognak nekünk, de nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, nem rám.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

