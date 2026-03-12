Ünnepi menetrenddel, több járattal készül a MÁV március 15-re

A várható nagy utazásszámra többlet vasúti, autóbuszos és HÉV-kapacitással készül a nemzeti ünnepre a MÁV-csoport.

Indulás előtt érdemes az aktuális menetrendről tájékozódni Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Hosszabb szerelvények a vasúti közlekedésben

A reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az ünnepi hétvégé a szokásosnál nagyobb kapacitással közlekednek.

A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza közti Nyírség,

a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj,

a Budapest–Nagykanizsa közti Tópart, a Budapest–Keszthely közti Balaton,

a Budapest–Békéscsaba közti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közti Napfény,

valamint a Budapest–Pécs közti Mecsek InterCity vonatok több kocsival fognak közlekedni – tájékoztattak.

Hozzátették, hogy ha az utasforgalom megkívánja, akkor további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül – erre megerősített ügyelettel és többlet motorvonatokkal, autóbuszokkal is készül a MÁV-csoport.

A várható nagyobb utasforgalom miatt a budapesti elővárosban közlekedő alapból egy motorvonattal közlekedő járatok szerelvényét Esztergom, Hatvan, Szolnok és Tatabánya felé megduplázzák. A jegy.mav.hu-n követhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy-eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő ülőhellyel közlekedő (InterCity, railjet xpress) vonatokat.

A megerősített ügyeleten kívül az Országos Haváriaközpont további 20 autóbusszal készül.

HÉV- és buszközlekedés március 15-én

A H7-es, csepeli HÉV vonalon, valamint a H8-as, gödöllői HÉV vonalon, az Örs vezér tere és Gödöllő közötti járatokon 9 és 19 óra között három helyett hatra bővítik a kocsik számát.

A buszközlekedés egyes településeken szintén módosul:

az áruházak és bevásárlóközpontok március 15-én zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok az ünnepnapi menetrend és útvonal szerint közlekednek.

A honlapon olvasható közleményben arra hívták fel az utasok figyelmét, hogy március 15-én a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért időben tervezzék meg utazásukat a mavplusz.hu-n, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, és váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket legkényelmesebben a MÁVPlusz applikáción keresztül – kihasználva a 15 százalékos okoskedvezményt.