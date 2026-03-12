Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Dömötör CsabaFideszUkrajna

Egy háborúban álló ország az EU-ban? Strasbourgban kemény kérdések hangzottak el + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban bírálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit. A közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt, hogy szerinte az unió felrúgja a korábbi bővítési elveket, miközben több alapvető kérdés – például a költségvetési hatások vagy a gazdák helyzete – tisztázatlan maradt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 9:11
Dömötör Csaba Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új videót osztott meg közösség oldalán, Strasbourgban kérdőre vonta az ukrán bővítés kapcsán az uniós képviselőket. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel felgyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását.

Dömötör Csaba Strasbourgban bírálta az Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit
Dömötör Csaba Strasbourgban bírálta az unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit
Fotó: AFP

Őszintén kérdezem, meg merik tenni? A bővítéspolitikában teljesen felülírták az eddigi alapelveket, és főleg Ukrajna ügyében látványos fordított bővítési eljárásról beszélnek, ami mit is jelent?

— hangzott el Dömötörtől, aki azzal folytatta, hogy először megadnák a tagságot, majd utána néznék meg, hogy Ukrajna teljesíti-e a feltételeket, és úgy erőltetik ezt, hogy az alapvető kérdéseket sem tisztázták.

Azt, hogy hogyan kellene átalakítani az EU költségvetését, mi lesz az európai gazdákkal, vagy érvényesülnek-e a kisebbségi jogok. Épp ennyire fontos, 2028-as céldátumról beszélnek, és egy háborúban lévő országról van szó. Hogyha teljes jogú tag lenne Ukrajna, azzal az EU a háborút is felvenné a soraiba

– részletezte. Kitért rá, hogy éppen ezért a háború és a bővítés kérdését szét kell választani. 

Zelenszkij elnök azzal fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, hogy a házához küldi a katonáit. Érdemes feltenniük maguknak azt a kérdést, hogy ha tagjelöltként így járnak el, akkor vajon hogyan viselkednének teljes jogú tagként? Szóval azt javaslom, hogy először kérdezzék meg a saját választóikat, vajon ők mit szólnak Ukrajna tagságához. Őszintén kérdezem, meg merik tenni?

– hangzott el a videóban.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu