Egy háborúban álló ország az EU-ban? Strasbourgban kemény kérdések hangzottak el + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új videót osztott meg közösség oldalán, Strasbourgban kérdőre vonta az ukrán bővítés kapcsán az uniós képviselőket. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel felgyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását.

Dömötör Csaba Strasbourgban bírálta az unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit

Fotó: AFP

Őszintén kérdezem, meg merik tenni? A bővítéspolitikában teljesen felülírták az eddigi alapelveket, és főleg Ukrajna ügyében látványos fordított bővítési eljárásról beszélnek, ami mit is jelent?

— hangzott el Dömötörtől, aki azzal folytatta, hogy először megadnák a tagságot, majd utána néznék meg, hogy Ukrajna teljesíti-e a feltételeket, és úgy erőltetik ezt, hogy az alapvető kérdéseket sem tisztázták.