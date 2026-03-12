Rendkívüli

Halálos gázolás miatt ítélték el a tiszás képviselőjelöltet

Halálos gázolás miatt ítélték el a tiszás képviselőjelöltet

Halálos gázolási ügy vádlottja volt Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi országgyűlési képviselőjelöltje. Információk szerint a politikus 1998-ban olyan súlyos balesetet okozott, hogy az áldozat, egy madocsai férfi belehalt sérüléseibe. Cseh a történtekért viszonylag enyhe büntetést kapott, miközben akkor rendvédelmi területen dolgozott. Az ügy azért is keltett figyelmet, mert a tiszás jelölt az elmúlt években több, közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémet is megosztott Facebook-oldalán.

2026. 03. 12.
Halálos közlekedési baleset okozása miatt állt korábban bíróság előtt a Tisza Párt paksi országgyűlési képviselőjelöltje – értesült róla a Teol. Információik szerint Cseh Tamás évekkel ezelőtt egy madocsai férfit gázolt el, aki a sérüléseibe később belehalt. Úgy tudni, a baleset idején Cseh nem állt alkoholos befolyásoltság alatt.

Az eset 1998-ban történt, az ügyészség még ugyanazon év decemberében vádat emelt. Az ítélet 1999 februárjában született meg a Szekszárdi Városi Bíróságon: 

Cseh Tamás szokatlanul enyhe büntetést kapott, mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől.

A tragédia mélyen megrázta az áldozat családját. A temetőben olvasható sírfelirat szerint a férfi más hibájából hunyt el.

Megvédhette rendőri munkája Cseh Tamást?

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul kábítószeres ügyekkel foglalkozott. A Paksi Hírnöknek 2012-ben arról is beszélt, hogy fedett nyomozóként is tevékenykedett, vagyis más személyazonossággal épült be bűnözői körökbe – ez a rendőrségen belül kiemelt presztízsű feladatnak számít.

Ezért merül fel a kérdés, hogy a gázolás kivizsgálásakor és a hatóságok hozzáállásában szerepet játszhatott-e rendvédelmi beosztása. Az viszont tény, hogy bár megállapították a jelenlegi politikus felelősségét, szokatlanul enyhe büntetéssel megúszta az ügyet, és 

az elsőfokú ítélet ellen – meglepő módon – a vádhatóság sem fellebbezett, így az azonnal jogerőre emelkedett.

Közúti balesetekkel viccelődött

Bár a gázolás óta hosszú idő telt el, elgondolkodtató, hogy 

Cseh Tamás az elmúlt években közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú bejegyzéseket is megosztott Facebook-oldalán.

Az egyik mém például így fogalmaz: „Vigyázzatok az utakon! Ilyenkor sokan ülnek ittasan az autóba és engedik vezetni a feleségüket…”

Egy másik, általa megosztott kép szintén egy balesettel viccelődik: „Akar Jehova tanúja lenni? Én??? Még csak nem is láttam a balesetet!”

Mindez önmagában is kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy Cseh Tamásnak van-e helye az Országgyűlésben. A Teol szerint ugyanakkor a tiszás képviselőjelölt múltjában több olyan mozzanat is fellelhető, amely komoly hitelességi kérdéseket vet fel.

