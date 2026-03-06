menczer tamástisza pártbujdosó andrea

Menczer: A Tisza vezetői profitálnának a kőolajválságon, aminek a magyarok fizetnék meg az árát + videó

Menczer Tamás egy rendezvényen arról beszélt, hogy a Tisza Párt több vezetője jelentős Shell-részvénycsomaggal rendelkezik, amelyek értéke a háború kezdete óta számottevően nőtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 18:58
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy rendezvényen Orbán Viktor évértékelőjének egyik kifejezésére reagált, amelyben a miniszterelnök „a háború kutyáiról és a halál vámszedőiről” beszélt. 

Menczer Tamás. Forrás: Facebook

A politikus szerint ez a fogalom jól leírható a pilisszentkereszti választókerületben induló ellenfele, Bujdosó Andrea példáján keresztül. Menczer elmondta: Bujdosó Andrea korábban a Shell magyarországi vezetője volt, jelenleg pedig a Tisza Párt budapesti frakcióvezetője és országgyűlési képviselőjelöltje. A kommunikációs igazgató pontosította:

Bujdosó 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik, a Shell részvényeinek értéke pedig a háború kezdete óta jelentősen emelkedett. Menczer Kapitány Istvánt, a Tisza Párt vezető politikusát is említette, aki a Shell globális alelnöke volt, és „nagyobb részvénycsomaggal rendelkezik”, mint Bujdosó.

Menczer azt közölte: számításai szerint a Shell részvényei a háború kezdete óta megduplázódtak, az ukrán–magyar olajvezeték-vita kezdete óta pedig további növekedést mutattak. 

Úgy fogalmazott,

becslései alapján Kapitány István jelentős profitra tett szert, de Bujdosó Andrea részvényeinek értéke is emelkedett.

A politikus szerint ez azért releváns, mert a Tisza Párt olyan energiapolitikát képvisel, amely leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és kőolajról.

Menczer úgy vélekedett, hogy ez a magyar fogyasztók számára magasabb rezsit és üzemanyagárakat jelentene, míg a részvényeseknek további profitot hozna. Végül azt mondta: ez a politika „nem támogatandó”.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook) 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu