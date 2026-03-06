Menczer: A Tisza vezetői profitálnának a kőolajválságon, aminek a magyarok fizetnék meg az árát + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy rendezvényen Orbán Viktor évértékelőjének egyik kifejezésére reagált, amelyben a miniszterelnök „a háború kutyáiról és a halál vámszedőiről” beszélt.

A politikus szerint ez a fogalom jól leírható a pilisszentkereszti választókerületben induló ellenfele, Bujdosó Andrea példáján keresztül. Menczer elmondta: Bujdosó Andrea korábban a Shell magyarországi vezetője volt, jelenleg pedig a Tisza Párt budapesti frakcióvezetője és országgyűlési képviselőjelöltje. A kommunikációs igazgató pontosította:

Bujdosó 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik, a Shell részvényeinek értéke pedig a háború kezdete óta jelentősen emelkedett. Menczer Kapitány Istvánt, a Tisza Párt vezető politikusát is említette, aki a Shell globális alelnöke volt, és „nagyobb részvénycsomaggal rendelkezik”, mint Bujdosó.

Menczer azt közölte: számításai szerint a Shell részvényei a háború kezdete óta megduplázódtak, az ukrán–magyar olajvezeték-vita kezdete óta pedig további növekedést mutattak.

Úgy fogalmazott,

becslései alapján Kapitány István jelentős profitra tett szert, de Bujdosó Andrea részvényeinek értéke is emelkedett.

A politikus szerint ez azért releváns, mert a Tisza Párt olyan energiapolitikát képvisel, amely leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és kőolajról.

Menczer úgy vélekedett, hogy ez a magyar fogyasztók számára magasabb rezsit és üzemanyagárakat jelentene, míg a részvényeseknek további profitot hozna. Végül azt mondta: ez a politika „nem támogatandó”.