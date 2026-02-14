Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Ma délelőtt 11 órától tartja a huszonhetedik évértékelő beszédét Orbán Viktor. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.