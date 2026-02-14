Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Jellemzően nem az éves keretek között értékeli az évet a miniszterelnök, a beszéd általában egy részletes stratégiai helyzetértékelés. Mivel két hónap múlva országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, így Orbán Viktor várhatóan a voksolás tétjéről részletesen beszél. A kormányfői évértékelőről lapunk élőben tudósít.

Ma délelőtt 11 órától tartja a huszonhetedik évértékelő beszédét Orbán Viktor. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.

Lapunk élő szöveges beszámol be az évértékelőről, ami a Hír TV-n is követhető lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)


