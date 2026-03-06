Lázár JánosUkrajnanemzeti adó- és vámhivatal

Lázár János: Az ukrán háborús maffia már a spájzban van

Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, mutatott rá a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 22:33
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ukrán háborús maffia már a spájzban van – írta péntek esti közösségi médiás posztjában Lázár János.

Budapest, 2026. március 6. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett képen lefoglalt készpénz 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. MTI/Magyarország Kormánya
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A közlekedési és építési miniszter bejegyzésében emlékeztetett: 

ukrán nehézfiúk mászkálnak euró- és dollártízmilliókkal, kilós aranytömbökkel, meg ukrán állami védelemmel Magyarországon. 

Lázár János több kérdést is felvetett a lefoglalt ukrán aranykonvoj kapcsán, jelesül, hogy ki tudja, milyen pénz ez, kinek viszik és mit fizetnek ki vele. 

Esetleg az ukrán fegyveres fiúkat, akik a miniszterelnök címét várják, vagy csak az új Tisza-applikáció készül?

– sorolta a kérdéseket a miniszter, aki azt azonban leszögezte: egy dolog biztos, nevezetesen, hogy

Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, de a Tiszához el lehet jutni rajta. 

Ugyanis az aranykonvojt, amely állítólag Ausztria és Ukrajna között közlekedett, éppen azon az M5-ös autópályán fogták el, amelynek iránya egyáltalán nem esik a két említett ország irányába.

Nap, mint nap egyre világosabb, milyen világ várna ránk, ha Magyar Péter ukránbarát kormánya kerülne hatalomra – zárta posztját Lázár János.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


