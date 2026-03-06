Lázár János: Az ukrán háborús maffia már a spájzban van

Az ukrán háborús maffia már a spájzban van – írta péntek esti közösségi médiás posztjában Lázár János.

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A közlekedési és építési miniszter bejegyzésében emlékeztetett:

ukrán nehézfiúk mászkálnak euró- és dollártízmilliókkal, kilós aranytömbökkel, meg ukrán állami védelemmel Magyarországon.

Lázár János több kérdést is felvetett a lefoglalt ukrán aranykonvoj kapcsán, jelesül, hogy ki tudja, milyen pénz ez, kinek viszik és mit fizetnek ki vele.

Esetleg az ukrán fegyveres fiúkat, akik a miniszterelnök címét várják, vagy csak az új Tisza-applikáció készül?

– sorolta a kérdéseket a miniszter, aki azt azonban leszögezte: egy dolog biztos, nevezetesen, hogy

Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, de a Tiszához el lehet jutni rajta.

Ugyanis az aranykonvojt, amely állítólag Ausztria és Ukrajna között közlekedett, éppen azon az M5-ös autópályán fogták el, amelynek iránya egyáltalán nem esik a két említett ország irányába.

Nap, mint nap egyre világosabb, milyen világ várna ránk, ha Magyar Péter ukránbarát kormánya kerülne hatalomra – zárta posztját Lázár János.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)