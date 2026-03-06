Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett

Sok kis pártnak komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások begyűjtése. A DK végül sikerrel vette ezt az akadályt, Dobrevék rajta lesznek a szavazólapon. Tisztán látszik, hogy nagy kő esett le az egykori Gyurcsány-párt erős embereinek a szívéről.
További Poszt-trauma híreink
Talán ezért, talán azért, mert mostanra felismerték, hogy bizony a Tisza Párt szipkázta el tőlük a szavazókat, és pusztán azzal, hogy a Fideszt szidják, nem fognak sokra menni, ezért bátrabban merik kritizálni Magyar Pétert.
Gréczy Zsolt, Gyurcsány egykori táskahordozója a Facebook-oldalán nagyon keményen nekiesett a Tisza Párt elnökének:
„Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.”
További Poszt-trauma híreink
Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert. Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.
Egymás torkának fognak esni.
Borítókép: Gréczy Zsolt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Az igazság a patrióta oldalon van
Egy következmények nélküli szekta
A Tisza-agymosás módszertana
Epstein és a rothadó világelit
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Megsemmisítő erejű információ látott napvilágot, Magyar Péternek befellegzett
Trump embere mattolta a Tisza Pártot.
Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek
Megy az iszapbirkózás a baloldalon.
Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!
„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad”
Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el
Nem várt beismerés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!