Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett

Vihar a baloldalon.

Csépányi Balázs
Magyar Péter, Tisza Párt, Gyurcsány Ferenc, Fidesz, DK. 2026. 03. 06.
Sok kis pártnak komoly gondot okoz az induláshoz szükséges aláírások begyűjtése. A DK végül sikerrel vette ezt az akadályt, Dobrevék rajta lesznek a szavazólapon. Tisztán látszik, hogy nagy kő esett le az egykori Gyurcsány-párt erős embereinek a szívéről.

Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt

Talán ezért, talán azért, mert mostanra felismerték, hogy bizony a Tisza Párt szipkázta el tőlük a szavazókat, és pusztán azzal, hogy a Fideszt szidják, nem fognak sokra menni, ezért bátrabban merik kritizálni Magyar Pétert.

Gréczy Zsolt, Gyurcsány egykori táskahordozója a Facebook-oldalán nagyon keményen nekiesett a Tisza Párt elnökének:

„Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.”

Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert. Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.

Egymás torkának fognak esni. 

Gréczy Zsolt

