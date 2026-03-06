A mese, ami minden gyereket elvarázsol

Amióta a Harry Potter és a bölcsek köve, a Harry Potter sorozat első kötete 1997-ben megjelent, az olvasókat szerte a világon lenyűgözték Harry és hűséges barátai, Hermione és Ron merész tettei, miközben megküzdenek „Akinek a nevét nem szabad kimondani” és gonosz társaival – írja az oxfordhomeschooling.hu. A több mint 500 millió példányban elkelt könyvekből kasszasikert hozó filmsorozat is készült, ami olyan világsztárokat adott a világnak, mint a szemünk előtt és velünk együtt felcseperedő Daniel Radcliffe vagy Emma Watson.

J. K Rowling írónő mesemondó képessége kulturális jelenséget teremtett, amire világszerte felfigyeltek.

Egy generáció gondolkodását változtatta meg ez a valószínűtlenül zseniális varázslóvilág

és Harry Potter arra is megtanította az olvasóit, hogy akkor is ki kell állni az igazunkért, ha könnyebb lenne hallgatni.

A regény a gyermeki mágikus gondolkodást szólítja meg

– A Harry Pottert sokan szeretik, mindenkit megérint, hiszen egy olyan világot tár elénk, melyben gyermekeink benne élnek és mi felnőttek gyermekként is megéltük – mondta lapunknak Szili-Bácskai Ilona, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, pszichológus, szakpszichoterapeuta, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus.

A Harry Potter lélektani hatótényezője, hogy a gyermekek mágikus gondolkodását szólítja meg.

Ezen fejlődési időszakban a gyermeknél a képzelet, a fantázia és a valóság összemosódik, éppen ezért ez az időszak egy varázslatos világ a gyermek életében, hiszen ezt a világot ő irányítja, fantáziája segítségével minden megtörténhet. Az is lehetséges, hogy varázspálcával tárgyakat mozgat, azokat eltüntetheti, időben szemvillanás alatt egyik helyről a másik helyen tud lenni. Ilyenkor nincsenek határok, korlátok, a gyermek meg tudja mutatni az erejét, kreativitását és félelmeivel is meg tud küzdeni. Mindemellett a gyerekeknek önmagában is öröm, hogy azonosulhatnak a főhőssel, Harryvel. A mágikus gondolkodás időszaka kétéves kortól hatéves korig tart, majd fokozatosan megszűnik és átadja a helyét a realitásnak vagyis a gondolkodást a valóság fogja vezérelni.

A másik hatótényező, hogy a történet túlnyomó részt a gyermekek által jól ismert közegben, az iskolában zajlik kortárscsoportok között (barátok, osztálytársak), mely csoportok jelentősen befolyásolják a fiatal gondolkodását, viselkedését, szocializációját.

A gyermek azokat az interakciókat látja, melyeket naponta megtapasztal az iskolában. Mindemellett a Harry Potter történetben olyan ősi, alap szimbólumok jelennek meg, mint az öreg bölcs Dumbledor, aki a tudást jelképezi, a hős Harry Potter, aki az igazságért és a többiekért küzd, a nő (anima) Hermione, a férfi (animus) Ron, akik a hős segítői, barátai, hiszen egyedül nem nyerhet csatát, a gonosszal – Voldemorttal szemben. Az ősi, egyetemes szimbólumok segítenek a gyermek személyiségfejlődésének a kialakulásában, világának az észlelésében, cselekedeteiben viselkedési mintákat nyújtva. Mivel

Harry története számos emberi értéket (jó-rossz, család, gyász, küldetés), egyetemleges tapasztalatot mozgat meg kortól, kultúrától függetlenül,

mindenkire hat, gyermekre, felnőttre egyaránt, hiszen ahogyan Jung analitikus pszichológus kifejtette, a mese „mindenkié”, melyre az emberiségnek öntudatlanul is szüksége van, mert az emberi lélek alapvető működéseit írja le – mondta Szili-Bácskai Ilona.