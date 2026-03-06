Harry Potterpszichológusfilmírósikerkiállítás

A mese, ami minden gyereket elvarázsol

Harry Potter varázslótanonc és barátainak a története óriási népszerűségnek örvend, egy generáció nőtt fel rajta, de szülök és kiskamaszok ma is ugyanolyan lelkesen olvassák vagy nézik meg a hét kötetből álló regényfolyamból készült filmeket.

Takács Eszter
2026. 03. 06.
A Harry Potter-könyvek és filmek ikonikus jelenetei is láthatók a kiállításon Fotó: Ladóczki Balázs
Amióta a Harry Potter és a bölcsek köve, a Harry Potter sorozat első kötete 1997-ben megjelent, az olvasókat szerte a világon lenyűgözték Harry és hűséges barátai, Hermione és Ron merész tettei, miközben megküzdenek „Akinek a nevét nem szabad kimondani” és gonosz társaival – írja az oxfordhomeschooling.hu. A több mint 500 millió példányban elkelt könyvekből kasszasikert hozó filmsorozat is készült, ami olyan világsztárokat adott a világnak, mint a szemünk előtt és velünk együtt felcseperedő Daniel Radcliffe vagy Emma Watson.

J. K Rowling írónő mesemondó képessége kulturális jelenséget teremtett, amire világszerte felfigyeltek. 

Egy generáció gondolkodását változtatta meg ez a valószínűtlenül zseniális varázslóvilág

 és Harry Potter arra is megtanította az olvasóit, hogy akkor is ki kell állni az igazunkért, ha könnyebb lenne hallgatni. 

A regény a gyermeki mágikus gondolkodást szólítja meg

– A Harry Pottert sokan szeretik, mindenkit megérint, hiszen egy olyan világot tár elénk, melyben gyermekeink benne élnek és mi felnőttek gyermekként is megéltük – mondta lapunknak Szili-Bácskai Ilona, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, pszichológus, szakpszichoterapeuta, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus. 

A Harry Potter lélektani hatótényezője, hogy a gyermekek mágikus gondolkodását szólítja meg. 

Ezen fejlődési időszakban a gyermeknél a képzelet, a fantázia és a valóság összemosódik, éppen ezért ez az időszak egy varázslatos világ a gyermek életében, hiszen ezt a világot ő irányítja, fantáziája segítségével minden megtörténhet. Az is lehetséges, hogy varázspálcával tárgyakat mozgat, azokat eltüntetheti, időben szemvillanás alatt egyik helyről a másik helyen tud lenni. Ilyenkor nincsenek határok, korlátok, a gyermek meg tudja mutatni az erejét, kreativitását és félelmeivel is meg tud küzdeni. Mindemellett a gyerekeknek önmagában is öröm, hogy azonosulhatnak a főhőssel, Harryvel. A mágikus gondolkodás időszaka kétéves kortól hatéves korig tart, majd fokozatosan megszűnik és átadja a helyét a realitásnak vagyis a gondolkodást a valóság fogja vezérelni. 

A másik hatótényező, hogy a történet túlnyomó részt a gyermekek által jól ismert közegben, az iskolában zajlik kortárscsoportok között (barátok, osztálytársak), mely csoportok jelentősen befolyásolják a fiatal gondolkodását, viselkedését, szocializációját. 

A gyermek azokat az interakciókat látja, melyeket naponta megtapasztal az iskolában. Mindemellett a Harry Potter történetben olyan ősi, alap szimbólumok jelennek meg, mint az öreg bölcs Dumbledor, aki a tudást jelképezi, a hős Harry Potter, aki az igazságért és a többiekért küzd, a nő (anima) Hermione, a férfi (animus) Ron, akik a hős segítői, barátai, hiszen egyedül nem nyerhet csatát, a gonosszal – Voldemorttal szemben. Az ősi, egyetemes szimbólumok segítenek a gyermek személyiségfejlődésének a kialakulásában, világának az észlelésében, cselekedeteiben viselkedési mintákat nyújtva. Mivel 

Harry története számos emberi értéket (jó-rossz, család, gyász, küldetés), egyetemleges tapasztalatot mozgat meg kortól, kultúrától függetlenül,

mindenkire hat, gyermekre, felnőttre egyaránt, hiszen ahogyan Jung analitikus pszichológus kifejtette, a mese „mindenkié”, melyre az emberiségnek öntudatlanul is szüksége van, mert az emberi lélek alapvető működéseit írja le – mondta Szili-Bácskai Ilona. 

A helyszín is különleges, a varázslóiskola, ahova a 9 és 3/4–ik vágányról indul a vonat, az épület, amiben gyertyafénynél tanulnak a diákok, ódon falak, titkos folyosók és mozgó lépcsők vannak, elbűvölő bálok, taláros egyenruha és mesebeli állatok és növények sétálnak a kertben, a rejtélyes erdőben, mindez beszippantja az gyerekeket – írta a vogue.co.uk is. 

Harry Potter kiállítás
Fotó: Ladóczki Balázs

Identitásformáló történet

A Harry Potter egy olyan varázsvilágba visz el minket, amibe mindig is vágytunk – mondta lapunknak Guba Gábor, a Green Exhibition Kft. ügyvezető igazgatója, a Szentendrén megtekinthető Harry Potter kiállítás főszervezője. 

Ez több mint egy fantasy, ez egy olyan identitásformáló történet, amiben a gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálja a saját szerepét, a saját jövőképét, mert itt a bátorság, a barátság, a kitartás mind átsegítik a főhősöket a nehézségeken, amiken keresztül mennek. Egy pszichológiai utazás is a történet. 

Például a főhős Harry egy nehéz sorsú árva gyermek, akinek a szülei – még életükben mindent megtettek, hogy biztosítsák a jövőjét –, mégis olyan rokonokhoz került édesanyja és édesapja halála után a kisfiú, akik mostohán bántak vele. De a szüleitől kapott kitartás és erő átlendítette a nehézségeken és azzá a varázslóvá tette, akire büszke lehet a világ. A film díszleteinek egy részét, jelmezeket bemutató interaktív kiállítás a világ nagyvárosai – München, São Pauló, Boston, Madrid, Bécs és New York után Budapesten is megtekinthető. 

 



 


 


 

