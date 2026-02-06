Így kel életre a Harry Potter-univerzum Szentendrén

A szentendrei Green Event Hall hatalmas teret biztosít ahhoz, hogy a Harry Potter-kiállítás monumentális, több ezer négyzetméteres díszletei és installációi valóban életre kelhessenek. Ez a fajta tér elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók ne egy zsúfolt múzeumban érezzék magukat, hanem egy valódi, lélegző varázsvilágban. A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit mutatja be, valamint a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is, beleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket. Húsz különböző tematikájú terem várja a látogatókat.

A Harry Potter-kiállítás egyik ikonikus eleme, Fotó: Ladóczki Balázs



A Harry Potter-kiállításon jártunk

A Harry Potter: A kiállítás elhozza nekünk a Roxfort, a kviddics, a vajsör és a legendás varázslók világát. A zene, a díszletek és az interaktív játékok segítségével kilépünk a muglivilágból és átlépünk a varázsvilágba. Gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatunk, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatjuk az eredeti jelmezeket, kellékeket és a varázslatos tárgyakat. Létrehozhatjuk saját varázslóprofilunkat, amely alapján a termekben található Aranycikesz medálok személyre szabják a játékélményünket.

A nagyterem Fotó: Ladóczki Balázs

Választhatunk saját patrónust, kipróbálhatjuk ügyességünket a kviddicsben, bájitalt főzhetünk és megismerhetjük a varázspálca erejét. Olyan lélegzetelállító díszleteket csodálhatunk meg, mint a Nagyterem galériája, ahol átélhetjük a roxforti építészet ikonikus pillanatait. A varázsvilág legtitkosabb zugait is felfedezhetjük, beleértve A Tiltott Rengeteget, ahol Patronus-varázslattal küzdhetünk a dementorok ellen. A kiállítás a legmodernebb technológia segítségével kel életre: például a saját nevünk is megjelenhet a Tekergők Térképén. A Roxfort tantermeiben bekapcsolódhatunk a tanórákba digitális érintőképernyőkön keresztül, beléphetünk Hagrid kunyhójának hangulatos menedékébe és a buja gyógynövényes üvegház illatát is megérezhetjük, de visító mandagórát is ültethetünk. Zsupszkulccsal új helyre hopponálhatunk, vagy legyőzhetünk egy mumust.