Harry Potterszentendrei házkiállítás

Így kel életre a Harry Potter-univerzum Szentendrén

Megnyílt a Harry Potter-rajongók álma, a Harry Potter: A kiállítás Szentendrén, a Green Event Hallban. A május elsejéig látogatható vándorkiállítás autentikus filmes kellékekkel, exkluzív kulisszák mögé betekintéssel és szórakoztató interaktív meglepetésekkel örvendezteti meg a rajongókat. Hihetetlen gyűjteményt vonultat fel a Harry Potter-kiállítás a színészek által viselt jelmezek, valamint ikonikus jelenetek és helyszínek rekonstrukcióival. Mindenkinek látnia kell a tárlatot, aki szereti Harry Potter történetét, akit megérint a könyvek és a filmek által jól ismert varázsvilág, amelynek legemlékezetesebb pillanatait élhetik át az interaktív technológia segítségével.

Bényei Adrienn
2026. 02. 06. 17:33
A Harry Potter-könyvek és filmek ikonikus jelenetei is láthatók a kiállításon Fotó: Ladóczki Balázs
A szentendrei Green Event Hall hatalmas teret biztosít ahhoz, hogy a Harry Potter-kiállítás monumentális, több ezer négyzetméteres díszletei és installációi valóban életre kelhessenek. Ez a fajta tér elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók ne egy zsúfolt múzeumban érezzék magukat, hanem egy valódi, lélegző varázsvilágban. A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit mutatja be, valamint a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is, beleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket. Húsz különböző tematikájú terem várja a látogatókat. 

A Harry Potter-kiállítás egyik ikonikus eleme, Fotó: Ladóczki Balázs


A Harry Potter-kiállításon jártunk

A Harry Potter: A kiállítás elhozza nekünk a Roxfort, a kviddics, a vajsör és a legendás varázslók világát. A zene, a díszletek és az interaktív játékok segítségével kilépünk a muglivilágból és átlépünk a varázsvilágba. Gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatunk, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatjuk az eredeti jelmezeket, kellékeket és a varázslatos tárgyakat. Létrehozhatjuk saját varázslóprofilunkat, amely alapján a termekben található Aranycikesz medálok személyre szabják a játékélményünket. 

A nagyterem Fotó: Ladóczki Balázs

Választhatunk saját patrónust, kipróbálhatjuk ügyességünket a kviddicsben, bájitalt főzhetünk és megismerhetjük a varázspálca erejét. Olyan lélegzetelállító díszleteket csodálhatunk meg, mint a Nagyterem galériája, ahol átélhetjük a roxforti építészet ikonikus pillanatait. A varázsvilág legtitkosabb zugait is felfedezhetjük, beleértve A Tiltott Rengeteget, ahol Patronus-varázslattal küzdhetünk a dementorok ellen. A kiállítás a legmodernebb technológia segítségével kel életre: például a saját nevünk is megjelenhet a Tekergők Térképén. A Roxfort tantermeiben bekapcsolódhatunk a tanórákba digitális érintőképernyőkön keresztül, beléphetünk Hagrid kunyhójának hangulatos menedékébe és a buja gyógynövényes üvegház illatát is megérezhetjük, de visító mandagórát is ültethetünk. Zsupszkulccsal új helyre hopponálhatunk, vagy legyőzhetünk egy mumust. 

Egészen közelről láthatjuk a jól ismert ikonikus tárgyakat, mint Griffendél kardja vagy Hollóháti Hedvig diadémja. Láthatjuk Harry Potter és Voldemort varázspálcáit, de a mindent tudó Teszlek Süveg is a fejünkre kerülhet a varázslat segítségével. Utunk során azért jól jön, ha fel tudjuk idézni a legfontosabb varázsigéket.

A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ez a világ egyik legnagyobb vándorkiállítása, amit eddig ötmillióan láttak.

Tom Zaller, az Imagine team vezérigazgatója és tulajdonosa elmondta, hogy 27 éve rendez nagyszabású eseményeket, de ez a legösszetettebb, legcsodálatosabb élmény, amit eddig letett az asztalra.

Mint mondta, a kiállítás megtekintése során nem kell sietni, van idő elmélyülni a varázsvilágban. Guba Gábor, a Green Exhibition Kft ügyvezető igazgatója  számokban ismertette a kiállítás elkészülését:  

– A világ nemcsak legszínvonalasabb, hanem legnagyobb költségvetésű vándorkiállítását Magyarországon is óriási érdeklődés övezi. A napi jelentés szerint eddig elértük a 42 500 eladott jegyet. 26 nap alatt épült fel a teljes installáció, 70 kamionnyi installáció érkezett folyamatosan, több mint 100 ember dolgozott szinte éjjel-nappal azon, hogy ez a csoda itt létrejöjjön

– emelte ki. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője a megnyitón így fogalmazott: – A Harry Potter-történet mára már generációkon ível át, generációkat köt össze, hiszen gyerekek, szülők és nagyszülők is kedvelik, olvassák, felolvassák – mondta, majd rámutatott:  Harry Potter mára már a kultúránk részévé vált, emellett oktat és nevel. Hűség, motiváció, barátság, összetartozás, együttműködés – ezek azok az alapértékek, amelyek a normális élethez kellenek – tette hozzá Hankó Balázs. A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy a könyvön keresztül az olvasás a gyermekek számára élménnyé vált. –Ez nemcsak egy történet, hanem izgalom, élmény, és várják a gyermekek a folytatást – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Harry Potter-történet hidat képez a képzelet és a valóság között.
Ez a kiállítás minden korosztály számára különleges élményt nyújt, a Harry Potter-fanoknak pedig kihagyhatatlan program. A kiállítás teljes nyitvatartása, belépési lehetőségei megtalálhatók a Harry Potter: A kiállítás hivatalos weboldalán.

 

